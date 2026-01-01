«Зараз дуже дорого»: скільки коштують дрова на Волині та коли почати заготовку





Про це Суспільному розповів Сергій Мишковець.



«Подорожчали дрова чимало»



64-річний Олександр з Прилісного купив у місцевому лісництві 10 кубів вільхи без доставки. Подбав про дрова, каже чоловік, заздалегідь, аби в холодну пору було чим топити.



«Трохи торішніх осталося. Найбільше дров минулої зими пішло, — говорить Олександр Мельничук. — Взяв і 15 кубів, але по грошах...Подорожчали дрова чимало. І доставка, от мусив брати ЗІЛа. Думаю сам порубаю, поздужаю».



Анатолій Борисюк теж запасся дровами на зиму. У селі Городок газу немає, тож щороку використовує майже 15 кубів деревини.



«І готуємо, і опалення на дровах. Майже до травня палили, бо холодно було, — каже Анатолій Борисюк. — Зараз дрова дуже дорого. Куб 1000 з лишнім і плюс доставка за куб — 1000. Уявляєте: пенсіонери отримують по 2-3 тисячі, то це дуже важко».



Площа Городоцького лісництва — майже 6000 гектарів, на 30 відсотках з них — вільха, розповідає лісничий Сергій Мишковець. З його слів, охочих придбати деревину чимало. Станом другу декаду серпня в лісництві зареєстрували 40 заяв. Попитом користуються сосна, вільха, береза.



«Ціни на дрова для населення такі: ялина і осика — 1152 гривні, сосна і вільха —1182 гривні, береза — 1200, граб — 1260, найдорожчий дуб — 1440 гривень. Частково ціни зросли, але це людей не лякає, попереду зима, треба чимось обігрівати будинок, — каже лісничий».



Щоб придбати дрова, потрібно звернутися до лісництва з заявою, оплатити замовлену кількість і забрати дрова самостійно чи замовити доставку. Пільгових умов немає для жодної категорії населення, додав лісничий Сергій Мишковець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Прилісненській громаді на Волині, яка негазифікована, готуються до опалювального сезону — місцеві жителі поступово запасаються дровами. Ціна на дрова для населення цього року зросла на 25 відсотків.Про це Суспільному розповів Суспільному лісничий Городоцького лісництва64-річнийз Прилісного купив у місцевому лісництві 10 кубів вільхи без доставки. Подбав про дрова, каже чоловік, заздалегідь, аби в холодну пору було чим топити.«Трохи торішніх осталося. Найбільше дров минулої зими пішло, — говорить Олександр Мельничук. — Взяв і 15 кубів, але по грошах...Подорожчали дрова чимало. І доставка, от мусив брати ЗІЛа. Думаю сам порубаю, поздужаю».теж запасся дровами на зиму. У селі Городок газу немає, тож щороку використовує майже 15 кубів деревини.«І готуємо, і опалення на дровах. Майже до травня палили, бо холодно було, — каже Анатолій Борисюк. — Зараз дрова дуже дорого. Куб 1000 з лишнім і плюс доставка за куб — 1000. Уявляєте: пенсіонери отримують по 2-3 тисячі, то це дуже важко».Площа Городоцького лісництва — майже 6000 гектарів, на 30 відсотках з них — вільха, розповідає лісничий Сергій Мишковець. З його слів, охочих придбати деревину чимало. Станом другу декаду серпня в лісництві зареєстрували 40 заяв. Попитом користуються сосна, вільха, береза.«Ціни на дрова для населення такі: ялина і осика — 1152 гривні, сосна і вільха —1182 гривні, береза — 1200, граб — 1260, найдорожчий дуб — 1440 гривень. Частково ціни зросли, але це людей не лякає, попереду зима, треба чимось обігрівати будинок, — каже лісничий».Щоб придбати дрова, потрібно звернутися до лісництва з заявою, оплатити замовлену кількість і забрати дрова самостійно чи замовити доставку. Пільгових умов немає для жодної категорії населення, додав лісничий Сергій Мишковець.

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