На Волині військовослужбовця ТЦК оштрафували за неналежне виконання обов’язків під час мобілізації





Про це йдеться у постанові суду від 5 серпня, передає



Як йдеться у матеріалах справи, військовослужбовець не забезпечив направлення кількох доставлених до ТЦК та СП військовозобов’язаних на військово-лікарську комісію для визначення ступеня їхньої придатності до військової служби.



Зокрема, у матеріалах справи йдеться про випадки доставки військовозобов’язаних до ТЦК у березні 2026 року. Серед них – чоловіки, яких доставили 2, 14, 15, 20 та 21 березня. Після цього необхідного направлення на ВЛК, за висновком суду, не забезпечили. Усього суд об’єднав сім адміністративних матеріалів в одну справу.



Дії посадовця кваліфікували за частиною 2 статті 172-15 Адміністративного кодексу – недбале ставлення військової службової особи до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду. Водночас сам майор визнав свою вину та подав заяву з проханням розглянути справу без його участі.



Суддя Рожищенського районного суду Наталія Шептицька призначила йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Суд зазначив, що обрав мінімальний розмір стягнення з огляду на характер правопорушення, особу винного та ступінь його вини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенський районний суд оштрафував уродженця Рожища, майора, який тимчасово виконував обов’язки начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за недбале ставлення до військової служби.Про це йдеться у постанові суду від 5 серпня, передає Район.Рожище Як йдеться у матеріалах справи, військовослужбовець не забезпечив направлення кількох доставлених до ТЦК та СП військовозобов’язаних на військово-лікарську комісію для визначення ступеня їхньої придатності до військової служби.Зокрема, у матеріалах справи йдеться про випадки доставки військовозобов’язаних до ТЦК у березні 2026 року. Серед них – чоловіки, яких доставили 2, 14, 15, 20 та 21 березня. Після цього необхідного направлення на ВЛК, за висновком суду, не забезпечили. Усього суд об’єднав сім адміністративних матеріалів в одну справу.Дії посадовця кваліфікували за частиною 2 статті 172-15 Адміністративного кодексу – недбале ставлення військової службової особи до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду. Водночас сам майор визнав свою вину та подав заяву з проханням розглянути справу без його участі.Суддя Рожищенського районного судупризначила йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Суд зазначив, що обрав мінімальний розмір стягнення з огляду на характер правопорушення, особу винного та ступінь його вини.

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