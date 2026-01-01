На Волині військовослужбовця ТЦК оштрафували за неналежне виконання обов’язків під час мобілізації

На Волині військовослужбовця ТЦК оштрафували за неналежне виконання обов’язків під час мобілізації
Рожищенський районний суд оштрафував уродженця Рожища, майора, який тимчасово виконував обов’язки начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за недбале ставлення до військової служби.

Про це йдеться у постанові суду від 5 серпня, передає Район.Рожище.

Як йдеться у матеріалах справи, військовослужбовець не забезпечив направлення кількох доставлених до ТЦК та СП військовозобов’язаних на військово-лікарську комісію для визначення ступеня їхньої придатності до військової служби.

Зокрема, у матеріалах справи йдеться про випадки доставки військовозобов’язаних до ТЦК у березні 2026 року. Серед них – чоловіки, яких доставили 2, 14, 15, 20 та 21 березня. Після цього необхідного направлення на ВЛК, за висновком суду, не забезпечили. Усього суд об’єднав сім адміністративних матеріалів в одну справу.

Дії посадовця кваліфікували за частиною 2 статті 172-15 Адміністративного кодексу – недбале ставлення військової службової особи до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду. Водночас сам майор визнав свою вину та подав заяву з проханням розглянути справу без його участі.

Суддя Рожищенського районного суду Наталія Шептицька призначила йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Суд зазначив, що обрав мінімальний розмір стягнення з огляду на характер правопорушення, особу винного та ступінь його вини.

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Теги: суд, покарання
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