На Волині російські обстріли пошкодили або знищили 94 об'єкти: майже всі — у Луцьку





Про це повідомляє команда громадської організації «Антикорупційний штаб», яка продовжує моніторинг публічних інвестицій у Волинській та Рівненській областях, передає



За даними Міністерства розвитку громад та територій України, наданими у відповідь на запит організації, станом на 7 липня 2026 року до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна на Волині внесли 94 об'єкти нерухомості, які постраждали внаслідок російської агресії. Із них 87 об'єктів пошкоджені, сім — знищені.



Майже всі зафіксовані об'єкти розташовані у Луцьку.



Водночас в «Антикорупційному штабі» наголошують: статистика Реєстру не обов'язково відображає повний масштаб наслідків російських атак у регіоні. Фактична кількість пошкоджених приміщень може бути значно більшою.



Зокрема, після одного з масованих російських обстрілів Луцька влітку 2025 року міський голова Ігор Поліщук повідомляв приблизно про 400 пошкоджених або знищених житлових приміщень.



У 2026 році темпи зросли



Окремо аналітики звернули увагу на динаміку руйнувань. Протягом першого півріччя 2026 року до переліку додалися 18 об'єктів, які були знищені або пошкоджені.



За підрахунками «Антикорупційного штабу», від початку повномасштабного вторгнення Волинь у середньому «втрачала» близько 1,7 об'єкта на місяць. У 2026 році цей показник зріс приблизно до трьох об'єктів щомісяця.



Таким чином, середньомісячний показник у 2026 році майже вдвічі перевищує середній показник за весь період повномасштабної війни.



Втім, така динаміка не обов'язково означає лише збільшення кількості російських атак. В організації зазначають, що зростання показника може бути пов'язане як із більшою інтенсивністю обстрілів у 2026 році, так і з активнішим внесенням інформації про пошкоджені об'єкти до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна.



Навіщо аналізують руйнування



Масштаби пошкоджень є одним із факторів, які визначають потреби громад у відновленні та розподілі державних коштів.



Команда «Антикорупційного штабу» надалі планує аналізувати, як держава розподіляє фінансування на відновлення Волинської та Рівненської областей і з якими проблемами стикаються громади під час реалізації відповідних проєктів.



Моніторинг здійснюють у межах проєкту «Контроль публічних інвестицій», який впроваджують Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Центр економічної стратегії та «Технології Прогресу» за підтримки Європейського Союзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення на Волині внаслідок російських обстрілів пошкоджені щонайменше 87 об'єктів нерухомості, ще сім — знищені. При цьому у 2026 році темпи фіксації руйнувань у регіоні помітно зросли.Про це повідомляє команда громадської організації «Антикорупційний штаб», яка продовжує моніторинг публічних інвестицій у Волинській та Рівненській областях, передає Район. Луцьк За даними Міністерства розвитку громад та територій України, наданими у відповідь на запит організації, станом на 7 липня 2026 року до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна на Волині внесли 94 об'єкти нерухомості, які постраждали внаслідок російської агресії. Із них 87 об'єктів пошкоджені, сім — знищені.Майже всі зафіксовані об'єкти розташовані у Луцьку.Водночас в «Антикорупційному штабі» наголошують: статистика Реєстру не обов'язково відображає повний масштаб наслідків російських атак у регіоні. Фактична кількість пошкоджених приміщень може бути значно більшою.Зокрема, після одного з масованих російських обстрілів Луцька влітку 2025 року міський голова Ігор Поліщук повідомляв приблизно про 400 пошкоджених або знищених житлових приміщень.Окремо аналітики звернули увагу на динаміку руйнувань. Протягом першого півріччя 2026 року до переліку додалися 18 об'єктів, які були знищені або пошкоджені.За підрахунками «Антикорупційного штабу», від початку повномасштабного вторгнення Волинь у середньому «втрачала» близько 1,7 об'єкта на місяць. У 2026 році цей показник зріс приблизно до трьох об'єктів щомісяця.Таким чином, середньомісячний показник у 2026 році майже вдвічі перевищує середній показник за весь період повномасштабної війни.Втім, така динаміка не обов'язково означає лише збільшення кількості російських атак. В організації зазначають, що зростання показника може бути пов'язане як із більшою інтенсивністю обстрілів у 2026 році, так і з активнішим внесенням інформації про пошкоджені об'єкти до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна.Масштаби пошкоджень є одним із факторів, які визначають потреби громад у відновленні та розподілі державних коштів.Команда «Антикорупційного штабу» надалі планує аналізувати, як держава розподіляє фінансування на відновлення Волинської та Рівненської областей і з якими проблемами стикаються громади під час реалізації відповідних проєктів.Моніторинг здійснюють у межах проєкту «Контроль публічних інвестицій», який впроваджують Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Центр економічної стратегії та «Технології Прогресу» за підтримки Європейського Союзу.

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