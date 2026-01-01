«Пакунок школяра»: скільки волинських першколасників претендують на державну допомогу





Таку інформацію під час брифінгу в облдержадміністрації озвучила начальниця головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Леся Неклеса, передає



З її слів, всього на Волині очікують 10 тисяч дітей, які підуть до першого класу у 2026 році. Вони всі мають право на отримання допомоги від держави у розмірі 5000 гривень.



Витратити гроші можна виключно на придбання необхідного для учня першого класу шкільного приладдя, канцелярських товарів, книг, дитячого одягу та взуття.



«Допомога не надається, якщо дитина виїхала на постійне місце проживання за кордон, або перебуває на тимчасово окупованих територіях», — зазначила Леся Неклеса.



Щоб оформити допомогу один з батьків дитини або законний представник має звернутись до 1 листопада 2026 року із заявою до сервісного центру Пенсійного фонду або через портал «Дія».



Перелік необхідних документів:



- це заява встановленої форми;

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

- свідоцтво про народження дитини (або документ, що підтверджує опіку/законне представництво);

- реквізити банківського рахунку (IBAN).



Якщо заяву подано через портал «Дія», то гроші надходять на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб «Дія.Картка», відкритий в одному з уповноважених банків.



Якщо заяву подано у паперовій формі, то гроші надходять на поточний рахунок в уповноваженому банку, до якого емітовано «Дія.Картка», або на інший спеціальний рахунок, відкритий у будь-якому уповноваженому банку.



«Якщо у людини відкрито кілька спеціальних рахунків, виплата надходитиме на той, який було відкрито останнім», — додала керівниця Пенсійного фонду у Волинській області.



Дердавна програма спрямована на те, щоб зменшити фінансове навантаження на батьків та забезпечити першокласників необхідними речами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на середину серпня до Пенсійного фонду України у Волинській області через сервісні центри звернулося 450 батьків першокласників, які планують отримати одноразову допомогу від держави «Пакунок школяра». Водночас через портал «Дія» волинянин подали 3,5 тисячі заяв.Таку інформацію під час брифінгу в облдержадміністрації озвучила начальниця головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, передає Суспільне З її слів, всього на Волині очікують 10 тисяч дітей, які підуть до першого класу у 2026 році. Вони всі мають право на отримання допомоги від держави у розмірі 5000 гривень.Витратити гроші можна виключно на придбання необхідного для учня першого класу шкільного приладдя, канцелярських товарів, книг, дитячого одягу та взуття.«Допомога не надається, якщо дитина виїхала на постійне місце проживання за кордон, або перебуває на тимчасово окупованих територіях», — зазначила Леся Неклеса.Щоб оформити допомогу один з батьків дитини або законний представник має звернутись до 1 листопада 2026 року із заявою до сервісного центру Пенсійного фонду або через портал «Дія».Перелік необхідних документів:- це заява встановленої форми;документ, що посвідчує особу;ідентифікаційний код;- свідоцтво про народження дитини (або документ, що підтверджує опіку/законне представництво);- реквізити банківського рахунку (IBAN).Якщо заяву подано через портал «Дія», то гроші надходять на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб «Дія.Картка», відкритий в одному з уповноважених банків.Якщо заяву подано у паперовій формі, то гроші надходять на поточний рахунок в уповноваженому банку, до якого емітовано «Дія.Картка», або на інший спеціальний рахунок, відкритий у будь-якому уповноваженому банку.«Якщо у людини відкрито кілька спеціальних рахунків, виплата надходитиме на той, який було відкрито останнім», — додала керівниця Пенсійного фонду у Волинській області.Дердавна програма спрямована на те, щоб зменшити фінансове навантаження на батьків та забезпечити першокласників необхідними речами.

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