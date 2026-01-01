«Пріска», «Белана», «Філіпа»: які елітні сорти картоплі презентували на Волині





Про це Василь Аршулік.



З його слів, цьогорічні екстремальні погодні умови негативно вплинули на більшість сортів. Серед сортів-лідерів, котрі пережили спеку та сформували врожай — французький сорт «Атол» та німецькій сорт «Лариса».



Картопля сорту Larissa («Лариса»), яка цьогоріч на другому місці серед лідерів за врожайністю та стійкістю до несприятливих погодних умов. Суспільне Луцьк



«Посадка була пізня. На даному полі це було 15 травня. Тут було сухо, впало 70 мм опадів протягом 3 місяців це мало і ми мусили, щоб рослини підтримати, ми розкинули каплю і додали ще 70 мм (води), щоб її зараз вам можна було показати», — сказав фермер.



Нові сорти картоплі, зазначив Василь Аршулік, досліджують від посадки до дозрівання.



На презентацію сортів картоплі в рамках «Дня поля» приїхали аграрії, науковці та одноосібники. Вчитель із села Дерна Михайло Ковальчук вирощує картоплю для власних потреб на 10 сотках. Щороку додає два нових сорти.



«До мотоблока вчепив окучники, по сліду в мене вже колеса налаштовані. З внуком картоплю розклав, ногами загорнули і все. Я копаю десь з середини червня вдома, то почав з «Коразона», а зараз копаю «Корінну», то задоволений. Можливо трошки сухо було, але задоволений. Будемо з картоплею!» — каже волинянин.



Завідувач лабораторії науково-виробничого об'єднання «Чернігівеліткартопля» Геннадій Гайструк розповів: щоб вивести новий сорт картоплі, селекціонерам необхідно працювати до 12 років.



«Для того, щоб отримати новий сорт, потрібно взяти пилок одного сорту, провести запилення і зз'являється така ягідка-насінина. Дозріває, її висушуємо до стану ізюма, в лабораторних умовах їх вимиваємо, висушуємо, висаджуємо в теплиці і виростає. Ми відбираємо однобульбовочки, які нам потрібні. Поставлена задача виростити червону шкірочку — беремо червону», — каже фахівець.



Фермер Василь Шамборовський із Сокаля на Львівщині впродовж 5 років збільшив насадження картоплі з 30 до 85 гектарів. Усе продає на внутрішньому ринку. Ціна, з його слів, нижча, ніж торік, на 20%, а мала б зрости на 20%.



«Зараз картопля з ПДВ в районі 8 грн, базар 7 грн. Міндобрива — вкладення виросли, оренда теж трошки піднімається, паливо — взагалі мовчу, техніка дуже дорога. Беремо великого комбайна, мусово з такою кількістю картоплі рухатись. Страшно, але ми то робимо», — говорить фермер.



На Волині 99% урожаю картоплі вирощують селяни. Зі слів начальника відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Книша, попри непрості погодні умови цього року, картоплі буде достатньо.



«Менше 1% картоплі вирощується в сільгосппідприємців, якщо в гектарах, то під урожай цього року посіяли близько 500 га. Всі ми були свідками непростих погодних умов: вони були і холоді, і екстримально жаркі. Вологи був дефіцит: десь було, а десь взагалі не було. Це не могло не позначитись на врожайності. Тому говорити, що цей рік буле дуже врожайний, немає підстав», — додав посадовець.



Остаточна ціна на картоплю, зі слів Олександра Книша, сформується на початку вересня, коли розпочнеться масовий збір урожаю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Усичі Луцького району відбувся «День поля», під час якого презентували 47 елітних сортів картоплі української, німецької та французької селекції. Їх виростили на демонстраційній ділянці площею 12 соток.Про це Суспільному розповів організатор заходу, волинський фермерЗ його слів, цьогорічні екстремальні погодні умови негативно вплинули на більшість сортів. Серед сортів-лідерів, котрі пережили спеку та сформували врожай — французький сорт «Атол» та німецькій сорт «Лариса».Картопля сорту Larissa («Лариса»), яка цьогоріч на другому місці серед лідерів за врожайністю та стійкістю до несприятливих погодних умов. Суспільне Луцьк«Посадка була пізня. На даному полі це було 15 травня. Тут було сухо, впало 70 мм опадів протягом 3 місяців це мало і ми мусили, щоб рослини підтримати, ми розкинули каплю і додали ще 70 мм (води), щоб її зараз вам можна було показати», — сказав фермер.Нові сорти картоплі, зазначив Василь Аршулік, досліджують від посадки до дозрівання.На презентацію сортів картоплі в рамках «Дня поля» приїхали аграрії, науковці та одноосібники. Вчитель із села Дерна Михайло Ковальчук вирощує картоплю для власних потреб на 10 сотках. Щороку додає два нових сорти.«До мотоблока вчепив окучники, по сліду в мене вже колеса налаштовані. З внуком картоплю розклав, ногами загорнули і все. Я копаю десь з середини червня вдома, то почав з «Коразона», а зараз копаю «Корінну», то задоволений. Можливо трошки сухо було, але задоволений. Будемо з картоплею!» — каже волинянин.Завідувач лабораторії науково-виробничого об'єднання «Чернігівеліткартопля» Геннадій Гайструк розповів: щоб вивести новий сорт картоплі, селекціонерам необхідно працювати до 12 років.«Для того, щоб отримати новий сорт, потрібно взяти пилок одного сорту, провести запилення і зз'являється така ягідка-насінина. Дозріває, її висушуємо до стану ізюма, в лабораторних умовах їх вимиваємо, висушуємо, висаджуємо в теплиці і виростає. Ми відбираємо однобульбовочки, які нам потрібні. Поставлена задача виростити червону шкірочку — беремо червону», — каже фахівець.Фермер Василь Шамборовський із Сокаля на Львівщині впродовж 5 років збільшив насадження картоплі з 30 до 85 гектарів. Усе продає на внутрішньому ринку. Ціна, з його слів, нижча, ніж торік, на 20%, а мала б зрости на 20%.«Зараз картопля з ПДВ в районі 8 грн, базар 7 грн. Міндобрива — вкладення виросли, оренда теж трошки піднімається, паливо — взагалі мовчу, техніка дуже дорога. Беремо великого комбайна, мусово з такою кількістю картоплі рухатись. Страшно, але ми то робимо», — говорить фермер.На Волині 99% урожаю картоплі вирощують селяни. Зі слів начальника відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Книша, попри непрості погодні умови цього року, картоплі буде достатньо.«Менше 1% картоплі вирощується в сільгосппідприємців, якщо в гектарах, то під урожай цього року посіяли близько 500 га. Всі ми були свідками непростих погодних умов: вони були і холоді, і екстримально жаркі. Вологи був дефіцит: десь було, а десь взагалі не було. Це не могло не позначитись на врожайності. Тому говорити, що цей рік буле дуже врожайний, немає підстав», — додав посадовець.Остаточна ціна на картоплю, зі слів Олександра Книша, сформується на початку вересня, коли розпочнеться масовий збір урожаю.

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