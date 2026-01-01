За добу Росія втратила сотні окупантів: Генштаб ЗСУ оновив дані.
Сьогодні, 09:15
За минулу добу російські загарбники втратили 1370 військових вбитими та пораненими.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 15 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.26 орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 465 810 (+1370) осіб ліквідовано;
танків — 12 269 (+5);
бойових броньованих машин — 25 144 (+3);
артилерійських систем — 47 932 (+62);
РСЗВ — 2026 (+2);
засоби ППО — 1568 (+3);
літаків — 439 (+0);
гелікоптерів — 354 (+0);
наземних робототехнічних комплексів — 2241 (+12);
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 461 484 (+1835);
крилатих ракет — 5007 (+0);
кораблів / катерів — 35 (+0);
підводних човнів — 2 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн — 134 375 (+522);
спеціальної техніки — 4528 (+4).
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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 15 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.26 орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 465 810 (+1370) осіб ліквідовано;
танків — 12 269 (+5);
бойових броньованих машин — 25 144 (+3);
артилерійських систем — 47 932 (+62);
РСЗВ — 2026 (+2);
засоби ППО — 1568 (+3);
літаків — 439 (+0);
гелікоптерів — 354 (+0);
наземних робототехнічних комплексів — 2241 (+12);
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 461 484 (+1835);
крилатих ракет — 5007 (+0);
кораблів / катерів — 35 (+0);
підводних човнів — 2 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн — 134 375 (+522);
спеціальної техніки — 4528 (+4).
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