За добу Росія втратила сотні окупантів: Генштаб ЗСУ оновив дані.





Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 15 серпня.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.26 орієнтовно становлять:



особового складу — близько 1 465 810 (+1370) осіб ліквідовано;

танків — 12 269 (+5);

бойових броньованих машин — 25 144 (+3);

артилерійських систем — 47 932 (+62);

РСЗВ — 2026 (+2);

засоби ППО — 1568 (+3);

літаків — 439 (+0);

гелікоптерів — 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів — 2241 (+12);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 461 484 (+1835);

крилатих ракет — 5007 (+0);

кораблів / катерів — 35 (+0);

підводних човнів — 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 134 375 (+522);

спеціальної техніки — 4528 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу російські загарбники втратили 1370 військових вбитими та пораненими.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 15 серпня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.26 орієнтовно становлять:особового складу — близько 1 465 810 (+1370) осіб ліквідовано;танків — 12 269 (+5);бойових броньованих машин — 25 144 (+3);артилерійських систем — 47 932 (+62);РСЗВ — 2026 (+2);засоби ППО — 1568 (+3);літаків — 439 (+0);гелікоптерів — 354 (+0);наземних робототехнічних комплексів — 2241 (+12);БПЛА оперативно-тактичного рівня — 461 484 (+1835);крилатих ракет — 5007 (+0);кораблів / катерів — 35 (+0);підводних човнів — 2 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн — 134 375 (+522);спеціальної техніки — 4528 (+4).

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