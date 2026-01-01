Якщо яблука почали гнити й опадати: як швидко вирішити проблему — найкращі способи





Чому яблука гниють просто на дереві



Однією з найпоширеніших причин є моніліоз, або плодова гниль. Спочатку на яблуці з’являється невелика бура пляма, яка поступово збільшується. Плід стає м’яким, а на його поверхні можуть виникати характерні світлі подушечки зі спорами грибка.



Зараження часто відбувається через маленькі пошкодження шкірки. Їх можуть залишати комахи, град, сильний вітер або контакт плоду з пошкодженою гілкою.



Якщо дерево загущене, погано провітрюється, а літо дощове та вологе, ризик розвитку грибкових хвороб значно підвищується.



Насамперед приберіть усі гнилі яблука



Почати боротьбу варто не з обприскування, а із санітарного прибирання. Усі плоди, які вже згнили, мають бути зняті з дерева. Так само потрібно зібрати яблука, що опали й лежать під кроною.



Не залишайте їх біля стовбура і не закладайте явно хворі плоди в компост. Їх краще винести з саду та утилізувати відповідно до місцевих правил. Особливу увагу зверніть на так звані муміфіковані плоди — висохлі яблука, які залишилися висіти на гілках. Вони також можуть бути джерелом інфекції.



Огляньте дерево та прорідіть крону



Наступний крок — перевірити гілки й листя. Якщо крона надто густа, всередині накопичується волога, а сонячне світло погано потрапляє до плодів.



Сухі, пошкоджені та явно хворі гілки потрібно видалити. Однак сильне обрізання в середині сезону робити без необхідності не варто. Основне завдання зараз — прибрати осередки проблеми та забезпечити краще провітрювання крони.



Також не допускайте надмірного поливання по листю та плодах. Тривале зволоження поверхні рослини створює сприятливі умови для багатьох грибкових захворювань.



Перевірте яблука на сліди шкідників



Якщо на плодах є отвори, червиві ділянки або передчасно опадають саме пошкоджені яблука, причиною може бути плодожерка. Через місце пошкодження всередину потрапляють мікроорганізми, після чого плід починає швидко псуватися.



Тому важливо не просто боротися з гниллю, а й перевірити дерево на наявність шкідників.



Чим обробити яблуню



Якщо є ознаки грибкового захворювання, для захисту яблуні застосовують фунгіциди, дозволені для використання на плодових культурах. Вибирати препарат потрібно відповідно до конкретної хвороби та обов’язково враховувати термін очікування до збирання врожаю.



Особливо важливо дотримуватися інструкції на пакованні: не збільшувати концентрацію самостійно й не проводити обробку препаратами, які не дозволені для плодових дерев.



Якщо яблука вже близькі до дозрівання, це має особливе значення. Не кожен засіб можна використовувати безпосередньо перед збиранням урожаю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коли яблука ще недозрілі, але раптом починають покриватися темними плямами, гнити й опадати, залишати ситуацію без уваги не варто. Часто це ознака хвороби, яка за сприятливих для неї умов може швидко поширюватися по всьому дереву. Особливо небезпечно, коли гнилі плоди залишаються під яблунею: вони стають джерелом подальшого зараження. Водночас перед обробкою дерева важливо зрозуміти причину. Гниття може бути пов’язане з грибковими захворюваннями, пошкодженнями плодожеркою, градом, птахами або механічними травмами, пише ТСН Однією з найпоширеніших причин є моніліоз, або плодова гниль. Спочатку на яблуці з’являється невелика бура пляма, яка поступово збільшується. Плід стає м’яким, а на його поверхні можуть виникати характерні світлі подушечки зі спорами грибка.Зараження часто відбувається через маленькі пошкодження шкірки. Їх можуть залишати комахи, град, сильний вітер або контакт плоду з пошкодженою гілкою.Якщо дерево загущене, погано провітрюється, а літо дощове та вологе, ризик розвитку грибкових хвороб значно підвищується.Почати боротьбу варто не з обприскування, а із санітарного прибирання. Усі плоди, які вже згнили, мають бути зняті з дерева. Так само потрібно зібрати яблука, що опали й лежать під кроною.Не залишайте їх біля стовбура і не закладайте явно хворі плоди в компост. Їх краще винести з саду та утилізувати відповідно до місцевих правил. Особливу увагу зверніть на так звані муміфіковані плоди — висохлі яблука, які залишилися висіти на гілках. Вони також можуть бути джерелом інфекції.Наступний крок — перевірити гілки й листя. Якщо крона надто густа, всередині накопичується волога, а сонячне світло погано потрапляє до плодів.Сухі, пошкоджені та явно хворі гілки потрібно видалити. Однак сильне обрізання в середині сезону робити без необхідності не варто. Основне завдання зараз — прибрати осередки проблеми та забезпечити краще провітрювання крони.Також не допускайте надмірного поливання по листю та плодах. Тривале зволоження поверхні рослини створює сприятливі умови для багатьох грибкових захворювань.Якщо на плодах є отвори, червиві ділянки або передчасно опадають саме пошкоджені яблука, причиною може бути плодожерка. Через місце пошкодження всередину потрапляють мікроорганізми, після чого плід починає швидко псуватися.Тому важливо не просто боротися з гниллю, а й перевірити дерево на наявність шкідників.Якщо є ознаки грибкового захворювання, для захисту яблуні застосовують фунгіциди, дозволені для використання на плодових культурах. Вибирати препарат потрібно відповідно до конкретної хвороби та обов’язково враховувати термін очікування до збирання врожаю.Особливо важливо дотримуватися інструкції на пакованні: не збільшувати концентрацію самостійно й не проводити обробку препаратами, які не дозволені для плодових дерев.Якщо яблука вже близькі до дозрівання, це має особливе значення. Не кожен засіб можна використовувати безпосередньо перед збиранням урожаю.

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