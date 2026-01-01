Чи очікувати магнітні бурі 15 серпня: прогноз

У суботу, 15 серпня, на Землі не очікується сильних магнітних бур.Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає спокійному стану магнітосфери.За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на дуже низькому рівні. За цей час на Сонці відбулося чотири спалахи класу В та спалахи С.Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде на спокійному та активному рівні, а сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ», – зазначають у повідомленні.