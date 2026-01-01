Чи очікувати магнітні бурі 15 серпня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 15 серпня: прогноз
У суботу, 15 серпня, на Землі не очікується сильних магнітних бур.

Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає спокійному стану магнітосфери.

За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на дуже низькому рівні. За цей час на Сонці відбулося чотири спалахи класу В та спалахи С.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде на спокійному та активному рівні, а сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ», – зазначають у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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