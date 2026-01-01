15 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження голови наглядової ради ПрАТ «Луцькавтодор»(на фото).Також день народження цього дня святкує ексдепутат Луцької міської ради Сергій Волик.Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів!У цей день Указом Президента України щорічно відзначають День археологів.За православним календарем 15 серпня іменини відзначають Василь, Кирило, Роман, Стефан, Тарас, Федір і Фока.Вітаємо всіх іменинників, а також археологів Волині та бажаємо здоров'я, радості від життя та всього найкращого.Віряни 15 серпня відзначають Успіння Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії.