15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження голови наглядової ради ПрАТ «Луцькавтодор» Юрія Ольхового (на фото).
Також день народження цього дня святкує ексдепутат Луцької міської ради Сергій Волик.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів!
У цей день Указом Президента України щорічно відзначають День археологів.
За православним календарем 15 серпня іменини відзначають Василь, Кирило, Роман, Стефан, Тарас, Федір і Фока.
Вітаємо всіх іменинників, а також археологів Волині та бажаємо здоров'я, радості від життя та всього найкращого.
Віряни 15 серпня відзначають Успіння Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії.
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Також день народження цього дня святкує ексдепутат Луцької міської ради Сергій Волик.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів!
У цей день Указом Президента України щорічно відзначають День археологів.
За православним календарем 15 серпня іменини відзначають Василь, Кирило, Роман, Стефан, Тарас, Федір і Фока.
Вітаємо всіх іменинників, а також археологів Волині та бажаємо здоров'я, радості від життя та всього найкращого.
Віряни 15 серпня відзначають Успіння Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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