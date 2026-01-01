У Луцьку тимчасово закриють укриття на Клима Савура
Сьогодні, 22:12
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт, захисна споруда цивільного захисту, яка розташована за адресою: вул. Клима Савура, 33, буде тимчасово зачинена.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Укриття буде недоступне:
з 08.00 17 серпня по 17.00 28 серпня 2026 року.
На період проведення ремонтних робіт найближчі укриття доступні за адресами: вул. Георгія Гонгадзе, 5 (приміщення Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»), вул. Георгія Гонгадзе, 25 (ПрАТ «ВГП»), вул. Звитяжна, 1 (пожежна частина) у м. Луцьку.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Укриття буде недоступне:
з 08.00 17 серпня по 17.00 28 серпня 2026 року.
На період проведення ремонтних робіт найближчі укриття доступні за адресами: вул. Георгія Гонгадзе, 5 (приміщення Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»), вул. Георгія Гонгадзе, 25 (ПрАТ «ВГП»), вул. Звитяжна, 1 (пожежна частина) у м. Луцьку.
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