У Луцьку тимчасово закриють укриття на Клима Савура





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Укриття буде недоступне:



з 08.00 17 серпня по 17.00 28 серпня 2026 року.



На період проведення ремонтних робіт найближчі укриття доступні за адресами: вул. Георгія Гонгадзе, 5 (приміщення Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»), вул. Георгія Гонгадзе, 25 (ПрАТ «ВГП»), вул. Звитяжна, 1 (пожежна частина) у м. Луцьку.

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