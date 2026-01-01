На Волині мобілізували чоловіка, виключеного з обліку понад 30 років тому: чим все скінчилось





Волинський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що ТЦК та СП не мав законних підстав проводити щодо чоловіка такі мобілізаційні заходи. Суд скасував постанову нової ВЛК, наказ про призов та наказ про зарахування до військової частини, а також зобов’язав звільнити чоловіка з військової служби і внести до «Оберегу» відомості про його виключення з військового обліку як непридатного до військової служби.



Обставини справи



Як установив суд, 29 жовтня 1993 року призовна комісія визнала чоловіка непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку за графою І розкладу хвороб відповідно до наказу МО СРСР від 1987 року №260.



Відомості про це містилися у його військовому квитку та особовій картці військовозобов’язаного.



Однак 17 березня 2026 року чоловіка зупинили у Ковелі для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки йому повідомили, що з 12 березня 2026 року він перебуває на військовому обліку як військовозобов’язаний.



Після цього чоловік пройшов військово-лікарську комісію. ВЛК діагностувала у нього, зокрема, міопічний астигматизм правого ока, міопію, амбліопію високого ступеня та горизонтальний ністагм, однак визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах і навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.



Того ж дня начальник ТЦК та СП видав наказ про призов чоловіка на військову службу під час мобілізації. Його направили до військової частини Національної гвардії, де зарахували до списків особового складу.



Чоловік оскаржив у суді взяття його на військовий облік, постанову ВЛК, наказ про призов та зарахування до військової частини. Він також просив звільнити його з військової служби та відновити відомості про виключення з військового обліку.



ТЦК та СП заперечував проти позову. Там пояснили, що чоловіка поновили на обліку після перевірки, під час якої встановили, що відомості про його виключення з військового обліку нібито були внесені до Єдиного державного реєстру без достатніх правових підстав. Крім того, у ТЦК не було медичних документів, які підтверджували б його непридатність або інвалідність.



Військова частина також заперечувала проти позову, наголошуючи, що після зарахування до особового складу чоловік набув статусу військовослужбовця, а стаття 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» не передбачає такої окремої підстави для звільнення, як скасування наказу про призов.



Що встановив суд



Ключовим для вирішення справи №140/4306/26 стало те, що чоловіка у 1993 році було саме визнано непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку.



Суд звернув увагу на різницю між зняттям та виключенням з військового обліку і врахував правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 21 травня 2025 року у справі №280/2880/24.



Зняття з військового обліку не означає втрати статусу військовозобов’язаного та допускає повторне взяття особи на облік. Натомість особа, виключена з військового обліку, втрачає статус військовозобов’язаного.



У цій справі суд дійшов висновку, що позивач після виключення з військового обліку більше не був військовозобов’язаним, а тому не мав обов’язку проходити ВЛК як військовозобов’язаний та не міг бути призваний на військову службу під час мобілізації.



На переконання суду, після того як чоловік повідомив ТЦК та СП про своє виключення з військового обліку за станом здоров’я, уповноважений орган мав перевірити цю інформацію та врахувати її перед проведенням подальших мобілізаційних заходів.



Суд скасував постанову нової ВЛК



Суд окремо перевірив процедуру повторного медичного огляду.



Пункт 3.3 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу №402 передбачає можливість повторного огляду осіб, визнаних непридатними до військової служби, однак такий огляд має проводитися після обов’язкового обстеження у спеціалізованому закладі охорони здоров’я з метою підтвердження або зміни раніше встановленого діагнозу. Для додаткових обстежень також формується електронне направлення в ЕСОЗ.



Доказів проходження позивачем такого обстеження або наявності відповідних електронних направлень ТЦК та СП суду не надав.



Тому суд дійшов висновку, що повторний медичний огляд провели з порушенням установленої процедури, та скасував постанову ВЛК від 17 березня 2026 року.



При цьому суд наголосив, що негативні наслідки неналежного виконання ТЦК та СП своїх обов’язків не можуть перекладатися на громадянина та створювати для нього додаткові обов’язки щодо повторного взяття на військовий облік і проходження ВЛК за відсутності передбачених законом підстав.



Суд скасував накази про призов і зарахування до військової частини



Суд установив, що взяття чоловіка на військовий облік стало підставою для всього подальшого ланцюга рішень: проходження ВЛК, призову під час мобілізації та зарахування до особового складу військової частини.



Тому наказ ТЦК та СП про призов чоловіка суд визнав протиправним і скасував у відповідній частині.



Так само суд скасував пункт наказу командира військової частини про зарахування чоловіка до особового складу. При цьому суд зауважив, що командир військової частини безпосередньо міг і не вчиняти протиправних дій, однак його наказ був похідним від незаконного призову.



Суд також відхилив аргумент про те, що після набуття статусу військовослужбовця чоловіка неможливо звільнити через відсутність відповідної підстави у статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».



На думку суду, передбачені цією статтею підстави стосуються ситуацій, коли особу законно призвали на військову службу, а підстави для звільнення виникли вже після призову. У цій же справі суд визнав протиправним сам призов.



Суд врахував і постанову Верховного Суду від 11 квітня 2024 року у справі №520/7954/22, вказавши на можливість звільнення особи з військової служби у зв’язку з визнанням протиправними та скасуванням наказів про мобілізацію і зарахування до списків особового складу військової частини.



Інший підхід, як зазначив суд, фактично унеможливив би відновлення порушених прав незаконно мобілізованої особи.



Що вирішив суд



Волинський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.



Суд визнав протиправними дії ТЦК та СП щодо взяття чоловіка на військовий облік та його призову під час мобілізації, скасував постанову ВЛК про придатність до служби, наказ ТЦК та СП у частині призову та наказ військової частини у частині зарахування чоловіка до списків особового складу.



Військову частину суд зобов’язав виключити чоловіка зі списків особового складу та звільнити його з військової служби.



Крім того, ТЦК та СП зобов’язано внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» відомості про виключення позивача з військового обліку як непридатного до військової служби.



Рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловіка, якого ще у 1993 році визнали непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку, у березні 2026 року знову взяли на облік, направили на ВЛК, визнали придатним до служби у частинах забезпечення та того ж дня призвали під час мобілізації. Після цього його зарахували до особового складу військової частини Національної гвардії, пише СЮГ Волинський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що ТЦК та СП не мав законних підстав проводити щодо чоловіка такі мобілізаційні заходи. Суд скасував постанову нової ВЛК, наказ про призов та наказ про зарахування до військової частини, а також зобов’язав звільнити чоловіка з військової служби і внести до «Оберегу» відомості про його виключення з військового обліку як непридатного до військової служби.Як установив суд, 29 жовтня 1993 року призовна комісія визнала чоловіка непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку за графою І розкладу хвороб відповідно до наказу МО СРСР від 1987 року №260.Відомості про це містилися у його військовому квитку та особовій картці військовозобов’язаного.Однак 17 березня 2026 року чоловіка зупинили у Ковелі для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки йому повідомили, що з 12 березня 2026 року він перебуває на військовому обліку як військовозобов’язаний.Після цього чоловік пройшов військово-лікарську комісію. ВЛК діагностувала у нього, зокрема, міопічний астигматизм правого ока, міопію, амбліопію високого ступеня та горизонтальний ністагм, однак визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах і навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.Того ж дня начальник ТЦК та СП видав наказ про призов чоловіка на військову службу під час мобілізації. Його направили до військової частини Національної гвардії, де зарахували до списків особового складу.Чоловік оскаржив у суді взяття його на військовий облік, постанову ВЛК, наказ про призов та зарахування до військової частини. Він також просив звільнити його з військової служби та відновити відомості про виключення з військового обліку.ТЦК та СП заперечував проти позову. Там пояснили, що чоловіка поновили на обліку після перевірки, під час якої встановили, що відомості про його виключення з військового обліку нібито були внесені до Єдиного державного реєстру без достатніх правових підстав. Крім того, у ТЦК не було медичних документів, які підтверджували б його непридатність або інвалідність.Військова частина також заперечувала проти позову, наголошуючи, що після зарахування до особового складу чоловік набув статусу військовослужбовця, а стаття 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» не передбачає такої окремої підстави для звільнення, як скасування наказу про призов.Ключовим для вирішення справи №140/4306/26 стало те, що чоловіка у 1993 році було саме визнано непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку.Суд звернув увагу на різницю між зняттям та виключенням з військового обліку і врахував правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 21 травня 2025 року у справі №280/2880/24.Зняття з військового обліку не означає втрати статусу військовозобов’язаного та допускає повторне взяття особи на облік. Натомість особа, виключена з військового обліку, втрачає статус військовозобов’язаного.У цій справі суд дійшов висновку, що позивач після виключення з військового обліку більше не був військовозобов’язаним, а тому не мав обов’язку проходити ВЛК як військовозобов’язаний та не міг бути призваний на військову службу під час мобілізації.На переконання суду, після того як чоловік повідомив ТЦК та СП про своє виключення з військового обліку за станом здоров’я, уповноважений орган мав перевірити цю інформацію та врахувати її перед проведенням подальших мобілізаційних заходів.Суд окремо перевірив процедуру повторного медичного огляду.Пункт 3.3 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу №402 передбачає можливість повторного огляду осіб, визнаних непридатними до військової служби, однак такий огляд має проводитися після обов’язкового обстеження у спеціалізованому закладі охорони здоров’я з метою підтвердження або зміни раніше встановленого діагнозу. Для додаткових обстежень також формується електронне направлення в ЕСОЗ.Доказів проходження позивачем такого обстеження або наявності відповідних електронних направлень ТЦК та СП суду не надав.Тому суд дійшов висновку, що повторний медичний огляд провели з порушенням установленої процедури, та скасував постанову ВЛК від 17 березня 2026 року.При цьому суд наголосив, що негативні наслідки неналежного виконання ТЦК та СП своїх обов’язків не можуть перекладатися на громадянина та створювати для нього додаткові обов’язки щодо повторного взяття на військовий облік і проходження ВЛК за відсутності передбачених законом підстав.Суд скасував накази про призов і зарахування до військової частиниСуд установив, що взяття чоловіка на військовий облік стало підставою для всього подальшого ланцюга рішень: проходження ВЛК, призову під час мобілізації та зарахування до особового складу військової частини.Тому наказ ТЦК та СП про призов чоловіка суд визнав протиправним і скасував у відповідній частині.Так само суд скасував пункт наказу командира військової частини про зарахування чоловіка до особового складу. При цьому суд зауважив, що командир військової частини безпосередньо міг і не вчиняти протиправних дій, однак його наказ був похідним від незаконного призову.Суд також відхилив аргумент про те, що після набуття статусу військовослужбовця чоловіка неможливо звільнити через відсутність відповідної підстави у статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».На думку суду, передбачені цією статтею підстави стосуються ситуацій, коли особу законно призвали на військову службу, а підстави для звільнення виникли вже після призову. У цій же справі суд визнав протиправним сам призов.Суд врахував і постанову Верховного Суду від 11 квітня 2024 року у справі №520/7954/22, вказавши на можливість звільнення особи з військової служби у зв’язку з визнанням протиправними та скасуванням наказів про мобілізацію і зарахування до списків особового складу військової частини.Інший підхід, як зазначив суд, фактично унеможливив би відновлення порушених прав незаконно мобілізованої особи.Волинський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.Суд визнав протиправними дії ТЦК та СП щодо взяття чоловіка на військовий облік та його призову під час мобілізації, скасував постанову ВЛК про придатність до служби, наказ ТЦК та СП у частині призову та наказ військової частини у частині зарахування чоловіка до списків особового складу.Військову частину суд зобов’язав виключити чоловіка зі списків особового складу та звільнити його з військової служби.Крім того, ТЦК та СП зобов’язано внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» відомості про виключення позивача з військового обліку як непридатного до військової служби.Рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

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