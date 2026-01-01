Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 15 серпня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 15 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 27-29°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 25-30°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 15 серпня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 27-29°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.Температура вночі 8-13°, вдень 25-30°.

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