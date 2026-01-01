Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 15 серпня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 15 серпня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 15 серпня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 15 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 27-29°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 25-30°.
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 15 серпня

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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