Обірвалося життя багаторічної проректорки ВНУ

14 серпня 2026 року відійшла у вічність, яка все своє життя присвятила навчанню та вихованню молоді.Про це повідомляє Профспілкова організація працівників ВНУ імені Лесі Українки.Валентина Яківна - багатолітня проректорка Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, доцентка кафедри алгебри та геометрії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Працюючи на різних посадах, вона завжди сумлінно виконувала свої обов'язки, з розумінням та повагою ставилась до колег та студентів, ніколи не була байдужою до чужих проблем. До останніх днів цікавилась життям рідного університету, раділа успіхам та досягненням науково- педагогічного колективу вузу."Профспілковий комітет та ректорат Волинського національного університету імені Лесі Українки висловлюють щирі співчуття родині спочилої. Вічна пам'ять і царство небесне Валентині Яківні", - йдеться у дописі.Про чин похорону повідомлять пізніше.