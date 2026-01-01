Обірвалося життя багаторічної проректорки ВНУ
Сьогодні, 20:38
14 серпня 2026 року відійшла у вічність Валентина Яківна Ілляшенко, яка все своє життя присвятила навчанню та вихованню молоді.
Про це повідомляє Профспілкова організація працівників ВНУ імені Лесі Українки.
Валентина Яківна - багатолітня проректорка Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, доцентка кафедри алгебри та геометрії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Працюючи на різних посадах, вона завжди сумлінно виконувала свої обов'язки, з розумінням та повагою ставилась до колег та студентів, ніколи не була байдужою до чужих проблем. До останніх днів цікавилась життям рідного університету, раділа успіхам та досягненням науково- педагогічного колективу вузу.
"Профспілковий комітет та ректорат Волинського національного університету імені Лесі Українки висловлюють щирі співчуття родині спочилої. Вічна пам'ять і царство небесне Валентині Яківні", - йдеться у дописі.
Про чин похорону повідомлять пізніше.
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Про це повідомляє Профспілкова організація працівників ВНУ імені Лесі Українки.
Валентина Яківна - багатолітня проректорка Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, доцентка кафедри алгебри та геометрії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Працюючи на різних посадах, вона завжди сумлінно виконувала свої обов'язки, з розумінням та повагою ставилась до колег та студентів, ніколи не була байдужою до чужих проблем. До останніх днів цікавилась життям рідного університету, раділа успіхам та досягненням науково- педагогічного колективу вузу.
"Профспілковий комітет та ректорат Волинського національного університету імені Лесі Українки висловлюють щирі співчуття родині спочилої. Вічна пам'ять і царство небесне Валентині Яківні", - йдеться у дописі.
Про чин похорону повідомлять пізніше.
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