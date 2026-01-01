Луцькі магазини долучились до програми «Пакунок школяра»
Сьогодні, 21:45
За програмою «Пакунок школяра» родини першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на необхідні для навчання покупки. Гроші можна витратити на канцелярію, шкільне приладдя, книжки, одяг і взуття.
-Кошти надходять на «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком «Турбота для дитини» або на картку, оформлену через сервісний центр Пенсійного фонду України. Розрахуватися можна лише безготівково. Програмою можна користуватися як в офлайн-, так і в онлайн-магазинах по всій Україні, повідомляють в «Дії».
Де можна витратити кошти
Оплатити покупки можна в торгових точках, платіжні термінали яких мають один із визначених МСС-кодів:
5641 — магазини дитячого одягу;
5651 — магазини одягу для всієї родини;
5661 — магазини взуття;
5943 — магазини канцелярських товарів.
У Луцьку використати кошти «Пакунка школяра» можна, зокрема, у таких магазинах:
Sinsay;
«Офіс Центр»;
Estro;
«Аврора»;
Andi;
«Кнопка»;
«Епіцентр» та «Нова Лінія», misto.media.
Як бізнесу долучитися до програми
Окремо реєструватися в програмі підприємцям не потрібно. Основна умова полягає в тому, щоб платіжний термінал продавця мав один із дозволених МСС-кодів.
Магазини можуть розмістити інформаційний стікер від Мінсоцполітики, щоб покупці знали про можливість розрахуватися коштами цільової допомоги. Такі стікери можна використовувати і в онлайн-магазинах.
Кошти «Пакунка школяра» можна витратити протягом 180 днів із моменту їх зарахування.
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-Кошти надходять на «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком «Турбота для дитини» або на картку, оформлену через сервісний центр Пенсійного фонду України. Розрахуватися можна лише безготівково. Програмою можна користуватися як в офлайн-, так і в онлайн-магазинах по всій Україні, повідомляють в «Дії».
Де можна витратити кошти
Оплатити покупки можна в торгових точках, платіжні термінали яких мають один із визначених МСС-кодів:
5641 — магазини дитячого одягу;
5651 — магазини одягу для всієї родини;
5661 — магазини взуття;
5943 — магазини канцелярських товарів.
У Луцьку використати кошти «Пакунка школяра» можна, зокрема, у таких магазинах:
Sinsay;
«Офіс Центр»;
Estro;
«Аврора»;
Andi;
«Кнопка»;
«Епіцентр» та «Нова Лінія», misto.media.
Як бізнесу долучитися до програми
Окремо реєструватися в програмі підприємцям не потрібно. Основна умова полягає в тому, щоб платіжний термінал продавця мав один із дозволених МСС-кодів.
Магазини можуть розмістити інформаційний стікер від Мінсоцполітики, щоб покупці знали про можливість розрахуватися коштами цільової допомоги. Такі стікери можна використовувати і в онлайн-магазинах.
Кошти «Пакунка школяра» можна витратити протягом 180 днів із моменту їх зарахування.
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