Луцькі магазини долучились до програми «Пакунок школяра»

Луцькі магазини долучились до програми «Пакунок школяра»
За програмою «Пакунок школяра» родини першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на необхідні для навчання покупки. Гроші можна витратити на канцелярію, шкільне приладдя, книжки, одяг і взуття.

-Кошти надходять на «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком «Турбота для дитини» або на картку, оформлену через сервісний центр Пенсійного фонду України. Розрахуватися можна лише безготівково. Програмою можна користуватися як в офлайн-, так і в онлайн-магазинах по всій Україні, повідомляють в «Дії».

Де можна витратити кошти

Оплатити покупки можна в торгових точках, платіжні термінали яких мають один із визначених МСС-кодів:

5641 — магазини дитячого одягу;

5651 — магазини одягу для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — магазини канцелярських товарів.

У Луцьку використати кошти «Пакунка школяра» можна, зокрема, у таких магазинах:

Sinsay;

«Офіс Центр»;

Estro;

«Аврора»;

Andi;

«Кнопка»;

«Епіцентр» та «Нова Лінія», misto.media.

Як бізнесу долучитися до програми

Окремо реєструватися в програмі підприємцям не потрібно. Основна умова полягає в тому, щоб платіжний термінал продавця мав один із дозволених МСС-кодів.

Магазини можуть розмістити інформаційний стікер від Мінсоцполітики, щоб покупці знали про можливість розрахуватися коштами цільової допомоги. Такі стікери можна використовувати і в онлайн-магазинах.

Кошти «Пакунка школяра» можна витратити протягом 180 днів із моменту їх зарахування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, Волинь, школярі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку тимчасово закриють укриття на Клима Савура
Сьогодні, 22:12
Луцькі магазини долучились до програми «Пакунок школяра»
Сьогодні, 21:45
На Волині мобілізували чоловіка, виключеного з обліку понад 30 років тому: чим все скінчилось
Сьогодні, 21:15
Обірвалося життя багаторічної проректорки ВНУ
Сьогодні, 20:38
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 15 серпня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8