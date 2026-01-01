Луцькі магазини долучились до програми «Пакунок школяра»





-Кошти надходять на «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком «Турбота для дитини» або на картку, оформлену через сервісний центр Пенсійного фонду України. Розрахуватися можна лише безготівково. Програмою можна користуватися як в офлайн-, так і в онлайн-магазинах по всій Україні, повідомляють в «Дії».



Де можна витратити кошти



Оплатити покупки можна в торгових точках, платіжні термінали яких мають один із визначених МСС-кодів:



5641 — магазини дитячого одягу;



5651 — магазини одягу для всієї родини;



5661 — магазини взуття;



5943 — магазини канцелярських товарів.



У Луцьку використати кошти «Пакунка школяра» можна, зокрема, у таких магазинах:



Sinsay;



«Офіс Центр»;



Estro;



«Аврора»;



Andi;



«Кнопка»;



«Епіцентр» та «Нова Лінія»,



Як бізнесу долучитися до програми



Окремо реєструватися в програмі підприємцям не потрібно. Основна умова полягає в тому, щоб платіжний термінал продавця мав один із дозволених МСС-кодів.



Магазини можуть розмістити інформаційний стікер від Мінсоцполітики, щоб покупці знали про можливість розрахуватися коштами цільової допомоги. Такі стікери можна використовувати і в онлайн-магазинах.



Кошти «Пакунка школяра» можна витратити протягом 180 днів із моменту їх зарахування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За програмою «Пакунок школяра» родини першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на необхідні для навчання покупки. Гроші можна витратити на канцелярію, шкільне приладдя, книжки, одяг і взуття.-Кошти надходять на «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком «Турбота для дитини» або на картку, оформлену через сервісний центр Пенсійного фонду України. Розрахуватися можна лише безготівково. Програмою можна користуватися як в офлайн-, так і в онлайн-магазинах по всій Україні, повідомляють в «Дії».Оплатити покупки можна в торгових точках, платіжні термінали яких мають один із визначених МСС-кодів:5641 — магазини дитячого одягу;5651 — магазини одягу для всієї родини;5661 — магазини взуття;5943 — магазини канцелярських товарів.У Луцьку використати кошти «Пакунка школяра» можна, зокрема, у таких магазинах:Sinsay;«Офіс Центр»;Estro;«Аврора»;Andi;«Кнопка»;«Епіцентр» та «Нова Лінія», misto.media Окремо реєструватися в програмі підприємцям не потрібно. Основна умова полягає в тому, щоб платіжний термінал продавця мав один із дозволених МСС-кодів.Магазини можуть розмістити інформаційний стікер від Мінсоцполітики, щоб покупці знали про можливість розрахуватися коштами цільової допомоги. Такі стікери можна використовувати і в онлайн-магазинах.Кошти «Пакунка школяра» можна витратити протягом 180 днів із моменту їх зарахування.

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