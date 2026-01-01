На Волині жінка напилася перед судом про позбавлення її батьківських прав





Інцидент стався 10 червня у Луцькому міськрайонному суді, пише



Там розглядали цивільну справу про позбавлення жінки батьківських прав щодо її дитини. Під час засідання суддя звернув увагу на неприродну поведінку відповідачки та прямо запитав, чи перебуває вона у стані алкогольного сп’яніння. Жінка не заперечувала і відповіла ствердно. Цей момент зафіксували на аудіозапис судового засідання.



Пізніше, коли суд окремо розглядав питання про притягнення її до адміністративної відповідальності, жінка пояснила, що випила перед засіданням через сильне хвилювання. Також вона розповіла, що має проблеми з алкоголем.



Суд дійшов висновку, що поява в суді у нетверезому стані є проявом неповаги до суду. В рішенні зазначено, що особа, яка викликана до суду, повинна поводитися відповідно та демонструвати повагу до установи. Тому сам факт прибуття на засідання після вживання алкоголю суд розцінив як адміністративне правопорушення.



У результаті жінку визнали винною у неповазі до суду. За це їй призначили мінімальний штраф – 850 гривень. Окрім того, вона має сплатити 665 гривень 60 копійок судового збору.



Відповідну постанову Луцький міськрайонний суд виніс 10 червня 2026 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку жінка прийшла напідпитку на судове засідання, де розглядали питання про позбавлення її батьківських прав. Замість того, щоб переконати суд залишити за собою право виховувати дитину, вона сама підтвердила, що перед засіданням вживала алкоголь.Інцидент стався 10 червня у Луцькому міськрайонному суді, пише "Конкурент" Там розглядали цивільну справу про позбавлення жінки батьківських прав щодо її дитини. Під час засідання суддя звернув увагу на неприродну поведінку відповідачки та прямо запитав, чи перебуває вона у стані алкогольного сп’яніння. Жінка не заперечувала і відповіла ствердно. Цей момент зафіксували на аудіозапис судового засідання.Пізніше, коли суд окремо розглядав питання про притягнення її до адміністративної відповідальності, жінка пояснила, що випила перед засіданням через сильне хвилювання. Також вона розповіла, що має проблеми з алкоголем.Суд дійшов висновку, що поява в суді у нетверезому стані є проявом неповаги до суду. В рішенні зазначено, що особа, яка викликана до суду, повинна поводитися відповідно та демонструвати повагу до установи. Тому сам факт прибуття на засідання після вживання алкоголю суд розцінив як адміністративне правопорушення.У результаті жінку визнали винною у неповазі до суду. За це їй призначили мінімальний штраф – 850 гривень. Окрім того, вона має сплатити 665 гривень 60 копійок судового збору.Відповідну постанову Луцький міськрайонний суд виніс 10 червня 2026 року.

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