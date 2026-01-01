На які комунальні послуги учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки





На які послуги поширюється знижка



Знижка у розмірі 75 відсотків надається на житло та комунальні послуги в межах чітко визначених норм.



Коли йдеться про плату за користування житлом, знижка поширюється на 21 квадратний метр загальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у приміщенні та має право на знижку, а також додатково на 10,5 квадратного метра на всю сім’ю.



Така ж знижка діє на житлово-комунальні послуги, зокрема на постачання газу, електроенергії, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття, а також на скраплений балонний газ для побутових потреб. Усі ці послуги оплачуються зі знижкою виключно в межах визначених норм споживання.



Для сімей ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, які складаються лише з непрацездатних осіб і використовують природний газ для індивідуального опалення, норма становить 42 квадратні метри опалювальної площі на одну особу, яка має право на знижку, та додатково 21 квадратний метр на сім’ю.



Крім того, учасники бойових дій мають право на 75 відсотків знижки вартості пічного побутового палива, зокрема рідкого. Вона надається в межах мінімальних норм забезпечення та граничного показника вартості для осіб, які проживають у будинках, що не мають іншого виду опалення.



Хто з членів сім’ї має право на пільги



Державна підтримка поширюється на близьких родичів, які зареєстровані та проживають разом із ветераном. Відповідно до роз’яснень профільних відомств, до таких членів сім’ї належать:



- дружина або чоловік;



- неповнолітні діти віком до 18 років;



- повнолітні неодружені діти з інвалідністю з дитинства I чи II групи або з інвалідністю I групи;



- непрацездатні батьки;



- особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи, доглядає за нею і не перебуває у шлюбі;



- особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням пільговика та мешкає з ним.



Згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України, членами сім’ї вважаються особи, які спільно проживають, ведуть спільне господарство та мають взаємні права й обов’язки, що слугує правовою основою для надання соціальних гарантій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українське законодавство передбачає низку соціальних гарантій для військовослужбовців та ветеранів. Зокрема, згідно зі статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники бойових дій мають законне право на 75-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Як роз’яснює Пенсійний фонд України, ця державна підтримка поширюється не лише на самого пільговика, а й на членів його родини, які проживають разом із ним, пише ТСН Знижка у розмірі 75 відсотків надається на житло та комунальні послуги в межах чітко визначених норм.Коли йдеться про плату за користування житлом, знижка поширюється на 21 квадратний метр загальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у приміщенні та має право на знижку, а також додатково на 10,5 квадратного метра на всю сім’ю.Така ж знижка діє на житлово-комунальні послуги, зокрема на постачання газу, електроенергії, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття, а також на скраплений балонний газ для побутових потреб. Усі ці послуги оплачуються зі знижкою виключно в межах визначених норм споживання.Для сімей ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, які складаються лише з непрацездатних осіб і використовують природний газ для індивідуального опалення, норма становить 42 квадратні метри опалювальної площі на одну особу, яка має право на знижку, та додатково 21 квадратний метр на сім’ю.Крім того, учасники бойових дій мають право на 75 відсотків знижки вартості пічного побутового палива, зокрема рідкого. Вона надається в межах мінімальних норм забезпечення та граничного показника вартості для осіб, які проживають у будинках, що не мають іншого виду опалення.Державна підтримка поширюється на близьких родичів, які зареєстровані та проживають разом із ветераном. Відповідно до роз’яснень профільних відомств, до таких членів сім’ї належать:- дружина або чоловік;- неповнолітні діти віком до 18 років;- повнолітні неодружені діти з інвалідністю з дитинства I чи II групи або з інвалідністю I групи;- непрацездатні батьки;- особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи, доглядає за нею і не перебуває у шлюбі;- особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням пільговика та мешкає з ним.Згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України, членами сім’ї вважаються особи, які спільно проживають, ведуть спільне господарство та мають взаємні права й обов’язки, що слугує правовою основою для надання соціальних гарантій.

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