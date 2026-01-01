У Луцьку відбудеться ярмарок гуртків: батькам і дітям презентують понад 15 напрямів

У Луцьку відбудеться ярмарок гуртків: батькам і дітям презентують понад 15 напрямів
У Луцьку 16 серпня відбудеться Ярмарок дитячих гуртків. Про це повідомляють організатори.

Захід розпочнеться о 13:00 у ТРЦ Port City. Батьки та діти зможуть познайомитися з різними напрямами позашкільного розвитку, поспілкуватися з викладачами та обрати заняття для дитини.

У ярмарку візьмуть участь:

  • ФК «Respect» — дитяча футзальна академія;

  • бійцівський клуб «Bushido»;

  • Maryco Club — дитячий навчальний центр;

  • мовний центр Runika;

  • художня студія Art Room;

  • «Територія Розвитку»;

  • студія творчо-креативного розвитку «PaniKvita»;

  • школа усного рахунку «Соробан»;

  • академія ментальної арифметики Smartum;

  • школа англійської мови beStar;

  • IT Academy STEP;

  • Profi Center — школа англійської мови;

  • вокальна студія «Мюслі»;

  • колектив спортивного бального танцю «Фортуна»;

  • школа творчого розвитку «Коло»;

  • театральна студія «Мрійники».

    • Також для відвідувачів підготували вокальні виступи та хореографічні номери.

    Організатори зазначають, що ярмарок стане можливістю для дітей спробувати себе в різних сферах, а для батьків — дізнатися більше про доступні у Луцьку гуртки та освітні програми.

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