У Луцьку відбудеться ярмарок гуртків: батькам і дітям презентують понад 15 напрямів
Сьогодні, 09:24
У Луцьку 16 серпня відбудеться Ярмарок дитячих гуртків. Про це повідомляють організатори.
Захід розпочнеться о 13:00 у ТРЦ Port City. Батьки та діти зможуть познайомитися з різними напрямами позашкільного розвитку, поспілкуватися з викладачами та обрати заняття для дитини.
У ярмарку візьмуть участь:
ФК «Respect» — дитяча футзальна академія;
бійцівський клуб «Bushido»;
Maryco Club — дитячий навчальний центр;
мовний центр Runika;
художня студія Art Room;
«Територія Розвитку»;
студія творчо-креативного розвитку «PaniKvita»;
школа усного рахунку «Соробан»;
академія ментальної арифметики Smartum;
школа англійської мови beStar;
IT Academy STEP;
Profi Center — школа англійської мови;
вокальна студія «Мюслі»;
колектив спортивного бального танцю «Фортуна»;
школа творчого розвитку «Коло»;
театральна студія «Мрійники».
Також для відвідувачів підготували вокальні виступи та хореографічні номери.
Організатори зазначають, що ярмарок стане можливістю для дітей спробувати себе в різних сферах, а для батьків — дізнатися більше про доступні у Луцьку гуртки та освітні програми.
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Захід розпочнеться о 13:00 у ТРЦ Port City. Батьки та діти зможуть познайомитися з різними напрямами позашкільного розвитку, поспілкуватися з викладачами та обрати заняття для дитини.
У ярмарку візьмуть участь:
Також для відвідувачів підготували вокальні виступи та хореографічні номери.
Організатори зазначають, що ярмарок стане можливістю для дітей спробувати себе в різних сферах, а для батьків — дізнатися більше про доступні у Луцьку гуртки та освітні програми.
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