У Луцьку відбудеться ярмарок гуртків: батькам і дітям презентують понад 15 напрямів

ФК «Respect» — дитяча футзальна академія;

бійцівський клуб «Bushido»;

Maryco Club — дитячий навчальний центр;

мовний центр Runika;

художня студія Art Room;

«Територія Розвитку»;

студія творчо-креативного розвитку «PaniKvita»;

школа усного рахунку «Соробан»;

академія ментальної арифметики Smartum;

школа англійської мови beStar;

IT Academy STEP;

Profi Center — школа англійської мови;

вокальна студія «Мюслі»;

колектив спортивного бального танцю «Фортуна»;

школа творчого розвитку «Коло»;

театральна студія «Мрійники».

У Луцьку 16 серпня відбудеться Ярмарок дитячих гуртків. Про це повідомляють організатори.Захід розпочнеться о 13:00 у. Батьки та діти зможуть познайомитися з різними напрямами позашкільного розвитку, поспілкуватися з викладачами та обрати заняття для дитини.Також для відвідувачів підготували вокальні виступи та хореографічні номери.Організатори зазначають, що ярмарок стане можливістю для дітей спробувати себе в різних сферах, а для батьків — дізнатися більше про доступні у Луцьку гуртки та освітні програми.