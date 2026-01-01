Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026 році: ціни на все необхідне
Сьогодні, 10:12
До 1 вересня батькам доведеться витратитися не лише на зошити та ручки. Рюкзак, форма, взуття, спортивний костюм та інша необхідна для навчання дитяча атрибутика можуть суттєво вдарити по сімейному бюджету, пише РБК-Україна.
Рюкзак, сумка для змінного взуття, ланчбокс
За акційними пропозиціями можна знайти рюкзаки по 600 грн, але в середньому ціни на них стартують від 1000 гривень. Якщо виріб із ортопедичною спинкою, то ціни можуть доходити до 3 тисяч і вище - все залежить від виробника і укомплектування рюкзака.
Ціни на сумки для змінного взуття коливаються у межах 500 гривень. Також варто придбати ланбокс для шкільних обідів та пляшечку для води - в середньому вони коштують від 200 грн.
Канцелярія
Зараз низка канцелярних магазинів дають спеціальні знижки на свою продукцію до 1 вересня.
Ціни на канцелярію:
зошити - від 7 грн за 12 аркушів, від 15 грн - за 36 аркушів, від 49 грн - за 96 аркушів;
щоденник - від 70 до 170 грн, залежно від дизайну;
обкладинки для зошитів - від 60 грн за 10 штук;
обкладинки для книг - від 55 грн за 5 штук;
пенал - від 350 до 600 грн;
ручки сині - від 12 до 40 грн за штуку;
ручки кольорові - від 120 до 200 грн за набір із 8-12 штук;
кольорові олівці - від 72 грн за 12 штук у наборі, до 200 грн за 24 штуки;
фломастери - від 50 до 250 грн за 12 штук;
гумка, точилка, лінійка, коректор - від 15 грн кожен предмет;
пластилін - від 80 до 200 грн, залежно від виробника і кількості кольорів;
кольоровий папір - від 80 до 400 грн за набір.
Одяг і взуття
Ціни на шкільну форму залежать від виробника, часто також від вікової категорії учня. Якщо навчальний заклад вимагає форму, то школярам потрібно мати хоча б 2-3 комплекти.
Ціни на одяг:
шкільна форма - від 1250 грн і доходить до кількох тисяч;
сорочки, футболки або блузки - від 500 грн;
штани/спідниця - 600-800 грн;
спортивний костюм - 1300 - 3000 грн;
спортивне взуття - 800 - 1700 грн;
туфлі - 700 - 2300 грн;
шкарпетки - від 35 грн, колготки - від 70 грн.
Скільки коштує зібрати дитину до школи
Якщо купувати лише необхідний мінімум і брати товари за найнижчими цінами, зібрати дитину до школи можна приблизно за 10 тисяч гривень. У цю суму входять рюкзак, сумка для взуття, ланчбокс і пляшка, базова канцелярія, кілька зошитів на початок навчального року, а також одяг і взуття.
Якщо обирати якісніші та дорожчі речі, бюджет зростає до 15-20 тисяч гривень і більше. Найбільше на підсумкову суму впливають вартість рюкзака, шкільної форми, взуття та кількість комплектів одягу.
Як зекономити на покупках
Перед походом у магазин варто перевірити, що залишилося з минулого навчального року: рюкзак, пенал, лінійка, фарби, олівці та інше приладдя часто можна використовувати ще рік.
Зошити й канцтовари краще купувати наборами під час акцій, а одяг і взуття - порівнювати за цінами в кількох магазинах. Це допоможе не переплачувати за речі, які дитина може використати лише кілька разів.
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Рюкзак, сумка для змінного взуття, ланчбокс
За акційними пропозиціями можна знайти рюкзаки по 600 грн, але в середньому ціни на них стартують від 1000 гривень. Якщо виріб із ортопедичною спинкою, то ціни можуть доходити до 3 тисяч і вище - все залежить від виробника і укомплектування рюкзака.
Ціни на сумки для змінного взуття коливаються у межах 500 гривень. Також варто придбати ланбокс для шкільних обідів та пляшечку для води - в середньому вони коштують від 200 грн.
Канцелярія
Зараз низка канцелярних магазинів дають спеціальні знижки на свою продукцію до 1 вересня.
Ціни на канцелярію:
зошити - від 7 грн за 12 аркушів, від 15 грн - за 36 аркушів, від 49 грн - за 96 аркушів;
щоденник - від 70 до 170 грн, залежно від дизайну;
обкладинки для зошитів - від 60 грн за 10 штук;
обкладинки для книг - від 55 грн за 5 штук;
пенал - від 350 до 600 грн;
ручки сині - від 12 до 40 грн за штуку;
ручки кольорові - від 120 до 200 грн за набір із 8-12 штук;
кольорові олівці - від 72 грн за 12 штук у наборі, до 200 грн за 24 штуки;
фломастери - від 50 до 250 грн за 12 штук;
гумка, точилка, лінійка, коректор - від 15 грн кожен предмет;
пластилін - від 80 до 200 грн, залежно від виробника і кількості кольорів;
кольоровий папір - від 80 до 400 грн за набір.
Одяг і взуття
Ціни на шкільну форму залежать від виробника, часто також від вікової категорії учня. Якщо навчальний заклад вимагає форму, то школярам потрібно мати хоча б 2-3 комплекти.
Ціни на одяг:
шкільна форма - від 1250 грн і доходить до кількох тисяч;
сорочки, футболки або блузки - від 500 грн;
штани/спідниця - 600-800 грн;
спортивний костюм - 1300 - 3000 грн;
спортивне взуття - 800 - 1700 грн;
туфлі - 700 - 2300 грн;
шкарпетки - від 35 грн, колготки - від 70 грн.
Скільки коштує зібрати дитину до школи
Якщо купувати лише необхідний мінімум і брати товари за найнижчими цінами, зібрати дитину до школи можна приблизно за 10 тисяч гривень. У цю суму входять рюкзак, сумка для взуття, ланчбокс і пляшка, базова канцелярія, кілька зошитів на початок навчального року, а також одяг і взуття.
Якщо обирати якісніші та дорожчі речі, бюджет зростає до 15-20 тисяч гривень і більше. Найбільше на підсумкову суму впливають вартість рюкзака, шкільної форми, взуття та кількість комплектів одягу.
Як зекономити на покупках
Перед походом у магазин варто перевірити, що залишилося з минулого навчального року: рюкзак, пенал, лінійка, фарби, олівці та інше приладдя часто можна використовувати ще рік.
Зошити й канцтовари краще купувати наборами під час акцій, а одяг і взуття - порівнювати за цінами в кількох магазинах. Це допоможе не переплачувати за речі, які дитина може використати лише кілька разів.
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