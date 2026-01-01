Що не можна робити на Успіння 2026: про ці заборони варто знати





У народі цей день також називають Першою Пречистою. З Успінням пов'язано чимало традицій і заборон, однак далеко не всі вони мають церковне походження. Частина правил, які передавалися з покоління в покоління, насправді є народними повір'ями, про це пише



Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці



У велике церковне свято вірянам насамперед радять уникати сварок, образ і лихослів'я. Не варто провокувати конфлікти, з'ясовувати стосунки або тримати образу на близьких. День традиційно присвячують молитві, родині та добрим справам.



Також заведено відкладати важку фізичну працю, якщо вона не є необхідною. Йдеться про складну роботу в саду чи на городі, ремонт та інші справи, які можна перенести на інший день.



Водночас звичайні домашні справи не варто сприймати як категоричну церковну заборону. Сенс свята полягає не в тому, щоб боятися будь-якої роботи, а в тому, щоб знайти час для богослужіння, молитви та спокійного спілкування з рідними.



Чи можна прибирати, прати та працювати на Успіння



Одне з найпопулярніших запитань — чи можна прибирати на Успіння. За традицією генеральне прибирання, прання та іншу необов'язкову важку роботу намагаються зробити напередодні.



Проте термінові побутові справи не вважаються причиною для страху чи забобонів. Особливо якщо йдеться про догляд за дітьми, літніми людьми, тваринами або роботу, яку неможливо перенести.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Успіння Пресвятої Богородиці — одне з найбільших християнських свят. У 2026 році за новим церковним календарем воно припадає на суботу, 15 серпня.У народі цей день також називають Першою Пречистою. З Успінням пов'язано чимало традицій і заборон, однак далеко не всі вони мають церковне походження. Частина правил, які передавалися з покоління в покоління, насправді є народними повір'ями, про це пише Тhe page У велике церковне свято вірянам насамперед радять уникати сварок, образ і лихослів'я. Не варто провокувати конфлікти, з'ясовувати стосунки або тримати образу на близьких. День традиційно присвячують молитві, родині та добрим справам.Також заведено відкладати важку фізичну працю, якщо вона не є необхідною. Йдеться про складну роботу в саду чи на городі, ремонт та інші справи, які можна перенести на інший день.Водночас звичайні домашні справи не варто сприймати як категоричну церковну заборону. Сенс свята полягає не в тому, щоб боятися будь-якої роботи, а в тому, щоб знайти час для богослужіння, молитви та спокійного спілкування з рідними.Одне з найпопулярніших запитань — чи можна прибирати на Успіння. За традицією генеральне прибирання, прання та іншу необов'язкову важку роботу намагаються зробити напередодні.Проте термінові побутові справи не вважаються причиною для страху чи забобонів. Особливо якщо йдеться про догляд за дітьми, літніми людьми, тваринами або роботу, яку неможливо перенести.

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