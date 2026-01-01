Матюкає, показує дупу, б'є лопатою: безхатько тероризує цілий район у місті на Волині

Матюкає, показує дупу, б'є лопатою: безхатько тероризує цілий район у місті на Волині
Протягом останніх трьох років ковельчани на вулиці Гоголя потерпають від матюків та агресії безхатька. Під гарячу руку та нецензурне слівце доводиться потрапляти всім перехожим, які з вулиці Гоголя хочуть потрапити до центру. Матюки, кажуть люди, – це ще не найгірше. Інколи в хід ідуть лопати, палки і навіть собаки – такі ж безпритульні, як і він, яких чоловік нацьковує на перехожих.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».

Але останнім часом, жаліються ковельчани, ситуація погіршилась.

«Наша вулиця Гоголя страдає найбільше того, що перекрито перекрита дорога на вулицю Незалежності, де ми завжди проходимо. Ми не можемо пройти. Це там вже зграє собак. Це людина неадекватна. А нам як бути? І дивіться, тут же ж люди взагалі-то пенсійного віку.. І є діти, от підуть в школу...» – каже ковельчанка Надія Демчук.

Одну із жінок безхатько, з її слів, вдарив лопатою по голові, а її сину проломив голову. Пані Олена каже, після цього зверталася до суду. За її словами, тоді чоловік отримав адміністративне покарання – штраф у розмірі 50 грн. Однак це проблему не вирішило.

Окрема ситуація з собаками. Чоловік назбирав навколо себе 25 чотирилапих безхатьків. Тварини, які живуть просто неба разом з ним, по суті, опинились заручниками ситуації, перебувають під так званою опікою нездорового чоловіка.

Окрім погроз і конфліктів, мешканці скаржаться на неадекватну поведінку чоловіка. Кажуть, він ображає молодь та демонструє непристойні жести, штани знімає.

Поблизу також є житлові будинки та дитячий садок. Тож батьки та мешканці району змушені змінювати маршрут, аби не перетинатися з чоловіком та його звіринцем.

Містяни наголошують, що не хочуть чекати нового конфлікту чи чергового нападу. Переконані, чоловіку і собакам потрібна допомога. Тож шукають усіх можливих способів, аби привернути увагу до цієї ситуації, градус напруги якої зростає з кожним днем.

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Теги: безхатько, скандал, Ковель
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