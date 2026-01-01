На Волині за незаконну рубку на майже два мільйони гривень судили лісничого





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 29 липня 2026 року, пише



У вересні 2025-го лісничий Роман Колодюк організував незаконну рубку в 6 виділі 91 кварталу Сокирічівського лісництва Ківерцівського надлісництва ДП «Ліси України». До справи він залучив підприємців, з якими раніше уклали договір про заплановані на законних підставах рубки. За версією слідства, субпідрядник не знав про злочинний умисел лісівника, який просто показував, які дерева слід зрізати.



Таким чином за особистою вказівкою лісничого зрубали 100 дерев різних порід (сосна, дуб, каштан, горіх, береза). Це спричинило збитки державі на суму 1, 9 мільйона гривень. Спеціального дозволу, тобто лісорубного квитка, на зрізання цих дерев лісівник не мав.



У липні 2026-го він погодився на співпрацю зі слідством і уклав угоду з представником Спеціалізованої екологічної прокуратури на Волині про визнання вини.



Під час її підписання сторони погодили обставини, що помякшують покарання:



«…щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, здійснення добровільного внеску грошових коштів для забезпечення обороноздатності України, що з урахуванням викликів сьогодення відповідає суспільним інтересам, які вказують на першочергову потребу у фінансовому забезпеченні оборонної сфери країни. Крім того, іншими обставинами, що пом`якшують покарання Романа Колодюка є те, що він не має судимості, має позитивні характеристики, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, виховання яких здійснює самостійно у зв`язку з проходженням дружиною військової служби, є учасником бойових дій, нагороджений відзнакою «Хрест Воїна-Єгеря» ІІ ступеня, а також інші обставин зокрема, його посткримінальна поведінка, не вчинення ним нових кримінальних правопорушень, осудження своєї незаконної поведінки, належне виконання своїх процесуальних обов`язків упродовж досудового розслідування».



Щоправда у судових документах суми добровільної пожертви Романа Колодюка на користь ЗСУ не вказано, як, зрештою, і не зазначено, чи компенсував він 1,9 мільйона гривень збитків, завданих державі з його вини.



29 липня суд затвердив угоду. Романа Колодюка визнали винним у незаконній рубці і перевищенні влади. Йому присудили п’ять років позбавлення волі, але одразу замінили іспитовим строком у три роки і позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах впродовж року. Лісівник має також компенсувати понад 8 тисяч гривень за проведення експертизи.



Вирок ще не набрав законної сили і може бути частково оскаржений в апеляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівський районний суд виніс вирок лісничому Сокирічівського лісництва Романові Колодюку за незаконну рубку і перевищення влади працівником правоохоронного органу. За версією слідства, зловмисник заподіяв шкоди на понад 1,9 мільйона гривень. Лісівник пішов на угоду зі слідством і визнав вину. Відтак обійшовся умовним терміном і донатом на підтримку ЗСУ.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 29 липня 2026 року, пише «Сила правди» У вересні 2025-го лісничий Роман Колодюк організував незаконну рубку в 6 виділі 91 кварталу Сокирічівського лісництва Ківерцівського надлісництва ДП «Ліси України». До справи він залучив підприємців, з якими раніше уклали договір про заплановані на законних підставах рубки. За версією слідства, субпідрядник не знав про злочинний умисел лісівника, який просто показував, які дерева слід зрізати.Таким чином за особистою вказівкою лісничого зрубали 100 дерев різних порід (сосна, дуб, каштан, горіх, береза). Це спричинило збитки державі на суму 1, 9 мільйона гривень. Спеціального дозволу, тобто лісорубного квитка, на зрізання цих дерев лісівник не мав.У липні 2026-го він погодився на співпрацю зі слідством і уклав угоду з представником Спеціалізованої екологічної прокуратури на Волині про визнання вини.Під час її підписання сторони погодили обставини, що помякшують покарання:«…щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, здійснення добровільного внеску грошових коштів для забезпечення обороноздатності України, що з урахуванням викликів сьогодення відповідає суспільним інтересам, які вказують на першочергову потребу у фінансовому забезпеченні оборонної сфери країни. Крім того, іншими обставинами, що пом`якшують покарання Романа Колодюка є те, що він не має судимості, має позитивні характеристики, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, виховання яких здійснює самостійно у зв`язку з проходженням дружиною військової служби, є учасником бойових дій, нагороджений відзнакою «Хрест Воїна-Єгеря» ІІ ступеня, а також інші обставин зокрема, його посткримінальна поведінка, не вчинення ним нових кримінальних правопорушень, осудження своєї незаконної поведінки, належне виконання своїх процесуальних обов`язків упродовж досудового розслідування».Щоправда у судових документах суми добровільної пожертви Романа Колодюка на користь ЗСУ не вказано, як, зрештою, і не зазначено, чи компенсував він 1,9 мільйона гривень збитків, завданих державі з його вини.29 липня суд затвердив угоду. Романа Колодюка визнали винним у незаконній рубці і перевищенні влади. Йому присудили п’ять років позбавлення волі, але одразу замінили іспитовим строком у три роки і позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах впродовж року. Лісівник має також компенсувати понад 8 тисяч гривень за проведення експертизи.Вирок ще не набрав законної сили і може бути частково оскаржений в апеляції.

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