Міністр внутрішніх справ України вручив державні нагороди двом прикордонникам з Волині
Сьогодні, 22:12
Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський зустрівся з військовослужбовцями Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, поліцейськими та рятувальниками. Він подякував особовому складу за захист держави, порятунок людей та відданість службі й вручив їм державні нагороди.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Серед нагороджених – двоє військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Старші солдати Дмитро Павлов та Олександр Патейчук удостоєні орденів «За мужність» ІІІ ступеня.
Нині прикордонники виконують бойові завдання на передовій, де мужньо протистоять російським окупантам. За час служби у складі бойового підрозділу вони брали участь у відбитті штурмів противника та знищенні його живої сили.
38-річний Олександр Патейчук був призваний на військову службу під час мобілізації у 2024 році. У травні 2025-го у складі бойового підрозділу Волинського загону вирушив на Харківщину, де впродовж восьми місяців самовіддано боронив Україну. Нині прикордонник знову виконує бойові завдання на передовій.
Для 46-річного Дмитра Павлова, який приєднався до лав прикордонників у 2023 році, це вже п’ята ротація до району ведення бойових дій. У складі бойового підрозділу він неодноразово виконував складні завдання та продовжує захищати Україну.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Серед нагороджених – двоє військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Старші солдати Дмитро Павлов та Олександр Патейчук удостоєні орденів «За мужність» ІІІ ступеня.
Нині прикордонники виконують бойові завдання на передовій, де мужньо протистоять російським окупантам. За час служби у складі бойового підрозділу вони брали участь у відбитті штурмів противника та знищенні його живої сили.
38-річний Олександр Патейчук був призваний на військову службу під час мобілізації у 2024 році. У травні 2025-го у складі бойового підрозділу Волинського загону вирушив на Харківщину, де впродовж восьми місяців самовіддано боронив Україну. Нині прикордонник знову виконує бойові завдання на передовій.
Для 46-річного Дмитра Павлова, який приєднався до лав прикордонників у 2023 році, це вже п’ята ротація до району ведення бойових дій. У складі бойового підрозділу він неодноразово виконував складні завдання та продовжує захищати Україну.
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