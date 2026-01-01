Міністр внутрішніх справ України вручив державні нагороди двом прикордонникам з Волині

Міністр внутрішніх справ Українизустрівся з військовослужбовцями Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, поліцейськими та рятувальниками. Він подякував особовому складу за захист держави, порятунок людей та відданість службі й вручив їм державні нагороди.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.Серед нагороджених – двоє військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Старші солдатитаудостоєні орденів «За мужність» ІІІ ступеня.Нині прикордонники виконують бойові завдання на передовій, де мужньо протистоять російським окупантам. За час служби у складі бойового підрозділу вони брали участь у відбитті штурмів противника та знищенні його живої сили.38-річний Олександр Патейчук був призваний на військову службу під час мобілізації у 2024 році. У травні 2025-го у складі бойового підрозділу Волинського загону вирушив на Харківщину, де впродовж восьми місяців самовіддано боронив Україну. Нині прикордонник знову виконує бойові завдання на передовій.Для 46-річного Дмитра Павлова, який приєднався до лав прикордонників у 2023 році, це вже п’ята ротація до району ведення бойових дій. У складі бойового підрозділу він неодноразово виконував складні завдання та продовжує захищати Україну.