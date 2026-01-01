16 серпня на Волині: гортаючи календар

16 серпня день народження святкує директор Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, а нині боєць батальйону оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького(на фото).Відзначає день народження 16 серпня також фотографиня, журналістката ексдепутат Луцької міської радиІменинники цього дня – Антони, В'ячеслави, Івани, Кузьми і Соломії.Вітаємо їх і зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання та професійних успіхів!16 серпня віряни відзначають Перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образа (убруса) Господа нашого Ісуса Христа.Також 16 серпня у світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси, а віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ:• сваритись та лаятись;• бажати комусь зла;• ходити росою;• мити посуд до світанку;• прибирати вдома;• займатися важкою фізичною працею.