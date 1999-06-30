Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Івана Шворака
Сьогодні, 21:15
Після року важкого очікування, невизначеності та надії підтвердилась трагічна звістка: загинув молодий захисник, житель села Сошичне — Шворак Іван Степанович (30.06.1999 р. н.).
Про це повідомляють у Сошичненській громаді.
Життя воїна обірвалося 13 липня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.
"Іван був мужнім, енергійним та життєрадісним, справжнім другом, люблячим сином і братом. Він завжди прагнув бути першим — першим у праці, підтримці, захисті рідних та своєї країни", - йдеться у повідомленні.
Про дату, час зустрічі траурного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомляють у Сошичненській громаді.
Життя воїна обірвалося 13 липня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.
"Іван був мужнім, енергійним та життєрадісним, справжнім другом, люблячим сином і братом. Він завжди прагнув бути першим — першим у праці, підтримці, захисті рідних та своєї країни", - йдеться у повідомленні.
Про дату, час зустрічі траурного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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