Чи очікувати магнітні бурі 16 серпня: прогноз

У неділю, 16 серпня, на Землі не очікується сильних магнітних бур. К-індекс становитиме 2,7, що відповідає зеленому рівню та спокійному стану магнітосфери.Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає спокійному стану магнітосфери.За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За цей час на Сонці відбулося чотири спалахи класу В та п’ять спалахів класу С. Такі спалахи суттєво не впливають на Землю.Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою. Водночас зберігається ймовірність спалахів М-класу.«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ», – зазначають у повідомленні.