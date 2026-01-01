Чи очікувати магнітні бурі 16 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У неділю, 16 серпня, на Землі не очікується сильних магнітних бур. К-індекс становитиме 2,7, що відповідає зеленому рівню та спокійному стану магнітосфери.
Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає спокійному стану магнітосфери.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За цей час на Сонці відбулося чотири спалахи класу В та п’ять спалахів класу С. Такі спалахи суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою. Водночас зберігається ймовірність спалахів М-класу.
«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ», – зазначають у повідомленні.
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Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає спокійному стану магнітосфери.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За цей час на Сонці відбулося чотири спалахи класу В та п’ять спалахів класу С. Такі спалахи суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою. Водночас зберігається ймовірність спалахів М-класу.
«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ», – зазначають у повідомленні.
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