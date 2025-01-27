Російська армія повторно атакувала школу в Херсоні





Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, пише



"Російські терористи повторно вдарили по закладу освіти у Дніпровському районі, який вони атакували вихідними. Цього разу ворог застосував безпілотники", — ідеться у повідомленні.



Унаслідок удару пошкоджено стіни і вікна двох кабінетів. В одному з приміщень залишився дрон та пластикова пляшка, ймовірно, із запальною сумішшю.



25 січня російські окупанти атакували територію школи у Дніпровському районі Херсона. Зафіксовано пошкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія повторно атакувала будівлю навчального закладу у Дніпровському районі Херсона.Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, пише LB.ua "Російські терористи повторно вдарили по закладу освіти у Дніпровському районі, який вони атакували вихідними. Цього разу ворог застосував безпілотники", — ідеться у повідомленні.Унаслідок удару пошкоджено стіни і вікна двох кабінетів. В одному з приміщень залишився дрон та пластикова пляшка, ймовірно, із запальною сумішшю.25 січня російські окупанти атакували територію школи у Дніпровському районі Херсона. Зафіксовано пошкодження.

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