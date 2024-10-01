Комплекс для утримання тварин на Волині продали з аукціону за 4 млн грн

Комплекс для утримання тварин на Волині продали з аукціону за 4 млн грн
У понеділок, 27 січня, відбувся аукціон з продажу комплексу для утримання тварин у селі Софіянівка Камінь-Каширського району.

Переможною у третьому раунді стала ставка підприємця Романа Ляшука, який запропонував за об’єкт 4 млн грн, пише ZAXID.NET.

Регіональне відділення Фонду держмайна виставило комплекс на приватизацію 16 січня 2025 року. Стартова ціна лоту становила 1 592 грн. В описі об’єкту вказали, що він розташований у селі Софіянівка та має площу 573,7 м2. Переможець отримає конюшню, свинарник, гараж та овочесховище.

Онлайн-аукціон відбувся 27 січня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли девʼятеро учасників. Переможною стала ставка підприємця Романа Ляшука, який запропонував за об’єкт 4 000 001 грн. Це у понад 2500 разів перевищило початкову ціну. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможець також має сплатити ПДВ – 800 тис. грн.

Згідно з даними YouСontrol, Роман Ляшук зареєстрований як ФОП із 1999 року. Спеціалізується у наданні рекламних та комерційних послуг. Працює у місті Ковель Волинської області.

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Теги: комплекс, тварини, Волинь
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