Комплекс для утримання тварин на Волині продали з аукціону за 4 млн грн





Переможною у третьому раунді стала ставка підприємця Романа Ляшука, який запропонував за об’єкт 4 млн грн, пише



Регіональне відділення Фонду держмайна виставило комплекс на приватизацію 16 січня 2025 року. Стартова ціна лоту становила 1 592 грн. В описі об’єкту вказали, що він розташований у селі Софіянівка та має площу 573,7 м2. Переможець отримає конюшню, свинарник, гараж та овочесховище.



Онлайн-аукціон відбувся 27 січня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли девʼятеро учасників. Переможною стала ставка підприємця Романа Ляшука, який запропонував за об’єкт 4 000 001 грн. Це у понад 2500 разів перевищило початкову ціну. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможець також має сплатити ПДВ – 800 тис. грн.



Згідно з даними YouСontrol, Роман Ляшук зареєстрований як ФОП із 1999 року. Спеціалізується у наданні рекламних та комерційних послуг. Працює у місті Ковель Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 27 січня, відбувся аукціон з продажу комплексу для утримання тварин у селі Софіянівка Камінь-Каширського району.Переможною у третьому раунді стала ставка підприємця, який запропонував за об’єкт 4 млн грн, пише ZAXID.NET Регіональне відділення Фонду держмайна виставило комплекс на приватизацію 16 січня 2025 року. Стартова ціна лоту становила 1 592 грн. В описі об’єкту вказали, що він розташований у селі Софіянівка та має площу 573,7 м2. Переможець отримає конюшню, свинарник, гараж та овочесховище.Онлайн-аукціон відбувся 27 січня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли девʼятеро учасників. Переможною стала ставка підприємця Романа Ляшука, який запропонував за об’єкт 4 000 001 грн. Це у понад 2500 разів перевищило початкову ціну. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможець також має сплатити ПДВ – 800 тис. грн.Згідно з даними YouСontrol, Роман Ляшук зареєстрований як ФОП із 1999 року. Спеціалізується у наданні рекламних та комерційних послуг. Працює у місті Ковель Волинської області.

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