Зволікання з наданням Україні необхідної зброї призвело до зміни ситуації на полі бою, - Залужний

Зволікання з наданням Україні необхідної зброї призвело до зміни ситуації на полі бою, - Залужний
Рішення про напад на Україну у 2022 році стане таким же фатальним для російського диктатора володимира путіна, як і напад на СРСР для лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Про це заявив посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє Укрінформ.

Він застеріг, що війна проти України триває і в ній можна виграти або програти. У цьому контексті, колишній головком закликав весь демократичний світ до обʼєднання у боротьбі з "людожерським диктатором".

“Бо доки Захід продовжував боятися "червоних ліній" путіна та читав молитву про необхідність уникнення ескалації, навколо Росії вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Зволікання демократичних країн із наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася”, – наголосив Залужний.

За його словами, ми увійшли в стан затяжної війни.

"На фронті з'явилися новітні технології, які вже стають вирішальними і змінять глобальну безпеку майбутнього”, – додав посол.

Він закликав демократичний світ також перейматися тим, чи обмежиться ця війна лише Україною.

Колишній головком певен, що диктаторський режим більш пристосований до війни, тому що він може відправити мільйони людей копати окопи і виробляти снаряди, але такі режими “не можуть не припускатися помилок й історія це підтверджує”.

“Там, де все вирішує одна людина, немає місця для інших думок. Тому для Гітлера рішення про напад на СРСР згодом стане фатальним. Ухвалення Путіним рішення про напад на Україну у 2022 році теж стане фатальним завдяки нашим неймовірним зусиллям”, – підкреслив дипломат.

Він підсумував, що у війні з диктатором Володимиром Путіним треба не просто вижити, а й усвідомити нову стратегію, яка б формувала систему життєстійкості країни та переходу до нових технологічних рішень. Запорукою ж перемоги стануть не просто витримка, а рішуча і своєчасна відповідь на нові виклики, додав Залужний.

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Теги: Росія, Україна, війна
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