Ведмеді сплять, а інші тварини радіють сонечку. Як реагують на аномальну зиму мешканці луцького зоопарку
Сьогодні, 20:38
У луцькому звіринці тішаться нетипово теплою погодою взимку, адже тварини частіше виходять у свої літні вольєри. Відвідувачі можуть через скло спостерігати за приматами, які у холодну пору закриті в приміщеннях.
«Вчора температура дозволяла випустити тварин, то вийшли і пелікани на воду, і папуги ара гуляли, і всі примати. Звичайно, це неповноцінний день, як літом, але вже на декілька годин тварини мають можливість розширити межі свого перебування», — розповіла в коментарі misto.media директорка зоопарку Людмила Денисенко.
Поки ще сплять 8 ведмедів. У колекції зоопарку це єдині тварини, які впадають у зимову сплячку.
Для підприємства «Луцький зоопарк» така тепла зима дає можливість зекономити енергоносії, адже в теплі дні можна відключати калорифери, зазначила пані Людмила.
До слова, цьогоріч звіринець отримав найменше за увесь період ялинок.
31 грудня привезли ті, які не продали до свят. А з другої половини січня їх доставили зовсім небагато.
Це може бути пов’язане з тим, що через війну все менше лучан ставлять удома живі ялинки, припускає Людмила Денисенко.
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«Вчора температура дозволяла випустити тварин, то вийшли і пелікани на воду, і папуги ара гуляли, і всі примати. Звичайно, це неповноцінний день, як літом, але вже на декілька годин тварини мають можливість розширити межі свого перебування», — розповіла в коментарі misto.media директорка зоопарку Людмила Денисенко.
Поки ще сплять 8 ведмедів. У колекції зоопарку це єдині тварини, які впадають у зимову сплячку.
Для підприємства «Луцький зоопарк» така тепла зима дає можливість зекономити енергоносії, адже в теплі дні можна відключати калорифери, зазначила пані Людмила.
До слова, цьогоріч звіринець отримав найменше за увесь період ялинок.
31 грудня привезли ті, які не продали до свят. А з другої половини січня їх доставили зовсім небагато.
Це може бути пов’язане з тим, що через війну все менше лучан ставлять удома живі ялинки, припускає Людмила Денисенко.
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