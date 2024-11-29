Ведмеді сплять, а інші тварини радіють сонечку. Як реагують на аномальну зиму мешканці луцького зоопарку





«Вчора температура дозволяла випустити тварин, то вийшли і пелікани на воду, і папуги ара гуляли, і всі примати. Звичайно, це неповноцінний день, як літом, але вже на декілька годин тварини мають можливість розширити межі свого перебування», — розповіла в коментарі Людмила Денисенко.



Поки ще сплять 8 ведмедів. У колекції зоопарку це єдині тварини, які впадають у зимову сплячку.



Для підприємства «Луцький зоопарк» така тепла зима дає можливість зекономити енергоносії, адже в теплі дні можна відключати калорифери, зазначила пані Людмила.



До слова, цьогоріч звіринець отримав найменше за увесь період ялинок.



31 грудня привезли ті, які не продали до свят. А з другої половини січня їх доставили зовсім небагато.



Це може бути пов’язане з тим, що через війну все менше лучан ставлять удома живі ялинки, припускає Людмила Денисенко.

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