У небі над Волинню помітили пасажирський літак
Сьогодні, 21:15
У небі над Україною в черговий раз було зафіксовано загадковий пасажирський літак. Йдеться про турецький борт, який пролетів над Волинською областю і далі попрямував у бік Білорусі.
Про це свідчать дані порталу Flightradar24, пише ВолиньUA.
Там зазначено, що політ був здійснений над селом Шацьк та селищем Заболоття.
Airbus A330-203 компанії Turkish Airlines з бортовим номером THY7AZ 20 січня прямував із Туреччини до Москви через Білорусь.
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Про це свідчать дані порталу Flightradar24, пише ВолиньUA.
Там зазначено, що політ був здійснений над селом Шацьк та селищем Заболоття.
Airbus A330-203 компанії Turkish Airlines з бортовим номером THY7AZ 20 січня прямував із Туреччини до Москви через Білорусь.
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