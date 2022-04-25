У небі над Волинню помітили пасажирський літак

У небі над Волинню помітили пасажирський літак
У небі над Україною в черговий раз було зафіксовано загадковий пасажирський літак. Йдеться про турецький борт, який пролетів над Волинською областю і далі попрямував у бік Білорусі.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24, пише ВолиньUA.

Там зазначено, що політ був здійснений над селом Шацьк та селищем Заболоття.

Airbus A330-203 компанії Turkish Airlines з бортовим номером THY7AZ 20 січня прямував із Туреччини до Москви через Білорусь.

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Теги: літак, волинь
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