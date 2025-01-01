У Луцьку авто збило дівчину, її госпіталізували
Сьогодні, 21:55
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 27 січня, ввечері у Луцьку на вулиці Рівненській.
Відомо, що водій авто здійснив наїзд на дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Вона травмувалася.
На місці події працювали правоохоронці та медики.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці встановили, що водій Suzuki Wagon, 1995 року народження, здійснив наїзд на пішохідку.
Дівчина 2000 року народження отримала тілесні ушкодження.
Її швидкою доправили у медичний заклад.
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Відомо, що водій авто здійснив наїзд на дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Вона травмувалася.
На місці події працювали правоохоронці та медики.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці встановили, що водій Suzuki Wagon, 1995 року народження, здійснив наїзд на пішохідку.
Дівчина 2000 року народження отримала тілесні ушкодження.
Її швидкою доправили у медичний заклад.
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