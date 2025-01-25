На Донеччині загинув воїн з Волині Станіслав Вакуліч

Станіслав Вакуліч.



Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Сержант військової служби за контрактом, старший стрілець Національної гвардії України, загинув 25.01.2025 р. під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новотроїцьке Донецької області. У жалобі - дві громади: Велимченська та Ковельська, де в різні роки проживав Станіслав.



Про дату прибуття скорботного кортежу із тілом воїна повідомимо згодом.

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