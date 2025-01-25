На Донеччині загинув воїн з Волині Станіслав Вакуліч
27 січень, 22:44
На війні в Донецькій області загинув 22-річний захисник з Волині Станіслав Вакуліч.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Сержант військової служби за контрактом, старший стрілець Національної гвардії України, загинув 25.01.2025 р. під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новотроїцьке Донецької області. У жалобі - дві громади: Велимченська та Ковельська, де в різні роки проживав Станіслав.
Про дату прибуття скорботного кортежу із тілом воїна повідомимо згодом.
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Сержант військової служби за контрактом, старший стрілець Національної гвардії України, загинув 25.01.2025 р. під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новотроїцьке Донецької області. У жалобі - дві громади: Велимченська та Ковельська, де в різні роки проживав Станіслав.
Про дату прибуття скорботного кортежу із тілом воїна повідомимо згодом.
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