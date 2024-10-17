Ремонт колектора біля «Варшавки» триватиме ще три місяці

Ремонт колектора біля «Варшавки» триватиме ще три місяці
На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку триває заміна каналізаційного колектора. Роботи комунальники обіцяють завершити до кінця квітня.

На час ремонтних робіт воду лучанам не вимикали та вимикати не будуть, повідомила у коментарі misto.media речниця КП «Луцькводоканал» Ірина Кудря.

Ремонтувати колектор почали ще у квітні минулого року біля рекреаційного комплексу «Срібні лелеки», зараз же тривають роботи біля ТЦ «Караван».

За результатами конкурсного відбору, працює львівська компанія «Вельт Капітал». Сума по договору — 43 млн грн. За три місяці підрядна фірма має завершити заміну та зробити благоустрій.

Нагадаємо, від роботи цього колектора залежить водопостачання та водовідведення в оселях 70 тисяч споживачів. Це єдина система, яка забезпечує транспортування стоків від спальних мікрорайонів міста.

#ремонт

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водопостачання, аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ремонт колектора біля «Варшавки» триватиме ще три місяці
27 січень, 23:19
На Донеччині загинув воїн з Волині Станіслав Вакуліч
27 січень, 22:44
16 місяців переховували єврейську родину: історія Праведників народів світу з Волині
27 січень, 22:12
У Луцьку авто збило дівчину, її госпіталізували
27 січень, 21:55
Схожі новини
У Луцьку кілька вулиць без води: що відомо У Луцьку кілька вулиць без води: що відомо
17 жовтень, 2024, 20:41
Завтра, 17 лютого, на одній із вулиць Луцька не буде води Завтра, 17 лютого, на одній із вулиць Луцька не буде води
16 лютий, 2021, 20:45
Частина Луцька – без води через аварію Частина Луцька – без води через аварію
07 лютий, 2021, 10:34
У центральній частині Луцька – перебої з водопостачанням через аварійний порив водогону У центральній частині Луцька – перебої з водопостачанням через аварійний порив водогону
17 вересень, 2020, 09:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ремонт колектора біля «Варшавки» триватиме ще три місяці
27 січень, 23:19
 0
На Донеччині загинув воїн з Волині Станіслав Вакуліч
27 січень, 22:44
 0
16 місяців переховували єврейську родину: історія Праведників народів світу з Волині
27 січень, 22:12
 0
У Луцьку авто збило дівчину, її госпіталізували
27 січень, 21:55
 0
Медіа
відео
1/8