Ремонт колектора біля «Варшавки» триватиме ще три місяці
27 січень, 23:19
На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку триває заміна каналізаційного колектора. Роботи комунальники обіцяють завершити до кінця квітня.
На час ремонтних робіт воду лучанам не вимикали та вимикати не будуть, повідомила у коментарі misto.media речниця КП «Луцькводоканал» Ірина Кудря.
Ремонтувати колектор почали ще у квітні минулого року біля рекреаційного комплексу «Срібні лелеки», зараз же тривають роботи біля ТЦ «Караван».
За результатами конкурсного відбору, працює львівська компанія «Вельт Капітал». Сума по договору — 43 млн грн. За три місяці підрядна фірма має завершити заміну та зробити благоустрій.
Нагадаємо, від роботи цього колектора залежить водопостачання та водовідведення в оселях 70 тисяч споживачів. Це єдина система, яка забезпечує транспортування стоків від спальних мікрорайонів міста.
#ремонт
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На час ремонтних робіт воду лучанам не вимикали та вимикати не будуть, повідомила у коментарі misto.media речниця КП «Луцькводоканал» Ірина Кудря.
Ремонтувати колектор почали ще у квітні минулого року біля рекреаційного комплексу «Срібні лелеки», зараз же тривають роботи біля ТЦ «Караван».
За результатами конкурсного відбору, працює львівська компанія «Вельт Капітал». Сума по договору — 43 млн грн. За три місяці підрядна фірма має завершити заміну та зробити благоустрій.
Нагадаємо, від роботи цього колектора залежить водопостачання та водовідведення в оселях 70 тисяч споживачів. Це єдина система, яка забезпечує транспортування стоків від спальних мікрорайонів міста.
#ремонт
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