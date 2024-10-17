Ремонт колектора біля «Варшавки» триватиме ще три місяці





На час ремонтних робіт воду лучанам не вимикали та вимикати не будуть, повідомила у коментарі Ірина Кудря.



Ремонтувати колектор почали ще у квітні минулого року біля рекреаційного комплексу «Срібні лелеки», зараз же тривають роботи біля ТЦ «Караван».



За результатами конкурсного відбору, працює львівська компанія «Вельт Капітал». Сума по договору — 43 млн грн. За три місяці підрядна фірма має завершити заміну та зробити благоустрій.



Нагадаємо, від роботи цього колектора залежить водопостачання та водовідведення в оселях 70 тисяч споживачів. Це єдина система, яка забезпечує транспортування стоків від спальних мікрорайонів міста.



#ремонт

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