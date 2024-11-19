16 місяців переховували єврейську родину: історія Праведників народів світу з Волині

16 місяців переховували єврейську родину: історія Праведників народів світу з Волині
Волиняни із села Раків Ліс Степан та Йосип Карпіки 1995 року отримали звання Праведників народів світу. У роки Другої світової війни їхня родина впродовж 16 місяців переховувала від розстрілів єврейську сім'ю Гольштейнів.

Праведники народів світу Степан та Йосип Карпіки — нині покійні.

У селі Раків Ліс Суспільне побувало у 2022 році. Тоді дружина Степана Ольга розповіла: побралися зі чоловіком у 1957 році й одразу ж дізналася сімейну історію.

Це сталося у жовтні 1942 року. Тоді у будинку Карпіки прихистили сім’ю Гольштейнів. Подружжя Янкеля та Сари з двома малолітніми синами втекли з Камінь-Каширського гетто. Спочатку переховувалися у знайомих у селі Осівці, але там відчули небезпеку. Вночі рушили до села Раків Ліс і постукали у першу ж оселю – так втрапили до української родини Карпіків.

Єврейську родину волиняни переховували впродовж 16 місяців у різних господарчих приміщеннях, зокрема, й в льосі.

Односельці знали, що Карпіки врятували і переховують єврейську родину, але ніхто не видав їх ворогам. У лютому 44-го року сім’я Гольштейнів повернулась додому у Камінь-Каширський, а згодом виїхали до Ізраїлю. Після тих подій родина Карпіків завжди підтримувала стосунки з Гольштейнами.

Довідково: 27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цей День проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, яку підписали 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році.

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Теги: праведники світу, історія, волинь
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