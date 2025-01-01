На війні з окупантами загинув Герой з Волині Петро Солодуха

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Петро Солодуха
На фронті у Харківській області загинув воїн з Волині Петро Солодуха.

Про це повідомили в Шацькій громаді.

Захищаючи Україну від російського агресора, загинув військовослужбовець із селища Шацьк Солодуха Петро Васильович,1975 р.н. Воїн народився в селищі Головне. Проживав із сім’єю в селищі Шацьк.

26 лютого 2022 року був мобілізований на військову службу, боронив Українську державу в складі в/ч 1008 у званні солдата.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Петро Солодуха


Загинув Петро Солодуха 26 січня 2025 року біля села Першотравневе Куп’янського району Харківської області під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії. В захисника залишилися дружина і двоє синів.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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