Час наповнити серце мистецтвом: що покажуть на театральній сцені у Луцьку у лютому





Про це



«Лютий – час наповнити серце мистецтвом! Наш репертуар подарує глядачам моменти радості, натхнення та незабутніх вражень. Обирайте виставу, яка торкнеться вашої душі, і дозвольте театру стати частиною вашої зими!» – йдеться у повідомленні.



Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.



На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.



Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щосуботи та щонеділі о 12:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концерту, що відбудуться у лютому.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Лютий – час наповнити серце мистецтвом! Наш репертуар подарує глядачам моменти радості, натхнення та незабутніх вражень. Обирайте виставу, яка торкнеться вашої душі, і дозвольте театру стати частиною вашої зими!» – йдеться у повідомленні.Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щосуботи та щонеділі о 12:00.

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