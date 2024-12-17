Час наповнити серце мистецтвом: що покажуть на театральній сцені у Луцьку у лютому
Сьогодні, 16:30
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концерту, що відбудуться у лютому.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Лютий – час наповнити серце мистецтвом! Наш репертуар подарує глядачам моменти радості, натхнення та незабутніх вражень. Обирайте виставу, яка торкнеться вашої душі, і дозвольте театру стати частиною вашої зими!» – йдеться у повідомленні.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щосуботи та щонеділі о 12:00.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Лютий – час наповнити серце мистецтвом! Наш репертуар подарує глядачам моменти радості, натхнення та незабутніх вражень. Обирайте виставу, яка торкнеться вашої душі, і дозвольте театру стати частиною вашої зими!» – йдеться у повідомленні.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щосуботи та щонеділі о 12:00.
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