Українські війська, аби уникнути оточення, відійшли від Великої Новосілки, - Трегубов





Про це в телеефірі сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов, передає



«Для уникнення оточення українських сил у південній частині населеного пункту (Велика Новосілка – ред.) вони звідти були виведені. Українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських захисників. Тому саме станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб вони не пішли далі», - повідомив Трегубов.



У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» тривають інтенсивні бої, ворог безуспішно намагався штурмувати позиції у Вовчанську, також загарбники намагалися прорвати оборону на Краматорському та Торецькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для уникнення оточення українських сил у південній частині населеного пункту Велика Новосілка підрозділи Сил оборони були звідти виведені.Про це в телеефірі сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», передає Укрінформ «Для уникнення оточення українських сил у південній частині населеного пункту (Велика Новосілка – ред.) вони звідти були виведені. Українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських захисників. Тому саме станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб вони не пішли далі», - повідомив Трегубов.У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» тривають інтенсивні бої, ворог безуспішно намагався штурмувати позиції у Вовчанську, також загарбники намагалися прорвати оборону на Краматорському та Торецькому напрямках.

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