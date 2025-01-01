Українські війська, аби уникнути оточення, відійшли від Великої Новосілки, - Трегубов

Українські війська, аби уникнути оточення, відійшли від Великої Новосілки, - Трегубов
Для уникнення оточення українських сил у південній частині населеного пункту Велика Новосілка підрозділи Сил оборони були звідти виведені.

Про це в телеефірі сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов, передає Укрінформ.

«Для уникнення оточення українських сил у південній частині населеного пункту (Велика Новосілка – ред.) вони звідти були виведені. Українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських захисників. Тому саме станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб вони не пішли далі», - повідомив Трегубов.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» тривають інтенсивні бої, ворог безуспішно намагався штурмувати позиції у Вовчанську, також загарбники намагалися прорвати оборону на Краматорському та Торецькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Час наповнити серце мистецтвом: що покажуть на театральній сцені у Луцьку у лютому
Сьогодні, 16:30
Українські війська, аби уникнути оточення, відійшли від Великої Новосілки, - Трегубов
Сьогодні, 16:15
У місті на Волині окремі школи переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 15:46
На Волині автівка потрапила під потяг
Сьогодні, 15:00
У шпиталі від отриманих поранень зупинилося серце Героя Віталія Кіперчука
Сьогодні, 14:48
Схожі новини
У шпиталі від отриманих поранень зупинилося серце Героя Віталія Кіперчука У шпиталі від отриманих поранень зупинилося серце Героя Віталія Кіперчука
Сьогодні, 14:48
Останній бій прийняв на Харківщині: лучани попрощалися із захисником України Тарасом Горобцем Останній бій прийняв на Харківщині: лучани попрощалися із захисником України Тарасом Горобцем
Сьогодні, 13:43
На Донеччині поліг Герой з Волині Олександр Коваль На Донеччині поліг Герой з Волині Олександр Коваль
Сьогодні, 12:09
Окупація Великої Новосілки на Донеччині може показати, де рф наступатиме навесні та влітку, - ISW Окупація Великої Новосілки на Донеччині може показати, де рф наступатиме навесні та влітку, - ISW
Сьогодні, 10:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Час наповнити серце мистецтвом: що покажуть на театральній сцені у Луцьку у лютому
Сьогодні, 16:30
 0
Українські війська, аби уникнути оточення, відійшли від Великої Новосілки, - Трегубов
Сьогодні, 16:15
 0
У місті на Волині окремі школи переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 15:46
 0
На Волині автівка потрапила під потяг
Сьогодні, 15:00
 0
У шпиталі від отриманих поранень зупинилося серце Героя Віталія Кіперчука
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8