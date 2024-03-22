У місті на Волині окремі школи переходять на дистанційне навчання

У місті на Волині окремі школи переходять на дистанційне навчання
У Володимир-Волинській міській громаді станом на 27 січня у двох школах запровадили дистанційний формат навчання через високу захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип серед школярів і педагогів.

Про це Суспільному розповіла начальниця зв’язків з громадськістю міської ради Тетяна Ізотова.

З її слів, з 28 січня до 1 лютого навчальний процес відбуватиметься онлайн у гімназії №1, де є 25% хворих. Тетяна Ізотова зазначила, що у цьому навчальному закладі з 282 школярів наразі хворіє 71 дитина, а також троє педагогічних працівників.

У ліцеї №3 дистанційний формат триває з 24 до 29 січня. В інших закладах загальної середньої освіти, яких у громаді є вісім, за ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІспостерігають.

"В інших ліцеях та гімназія зараз орієнтовно 10-12% хворих серед дітей. Також моніторимо ситуацію по садочках: там є поодинокі випадки захворюваності, але не більш як 12%", — зазначила Тетяна Ізотова.

Начальниця зв’язків з громадськістю Володимирської міської ради додала: якщо кількість хворих сягатиме до 30%, то перейти на дистанційне навчання може як увесь заклад, так і окремі класи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, дистанційне навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Час наповнити серце мистецтвом: що покажуть на театральній сцені у Луцьку у лютому
Сьогодні, 16:30
Українські війська, аби уникнути оточення, відійшли від Великої Новосілки, - Трегубов
Сьогодні, 16:15
У місті на Волині окремі школи переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 15:46
На Волині автівка потрапила під потяг
Сьогодні, 15:00
У шпиталі від отриманих поранень зупинилося серце Героя Віталія Кіперчука
Сьогодні, 14:48
Схожі новини
Хворіють вчителі та учні: дві школи і понад 20 класів на Волині вчаться онлайн Хворіють вчителі та учні: дві школи і понад 20 класів на Волині вчаться онлайн
22 березень, 2024, 13:36
Призупинення офлайн навчання: як працюватимуть волинські виші Призупинення офлайн навчання: як працюватимуть волинські виші
10 жовтень, 2022, 15:55
На Волині дистанційно навчаються понад 1,5 тисячі дітей з інших областей. ВІДЕО На Волині дистанційно навчаються понад 1,5 тисячі дітей з інших областей. ВІДЕО
23 березень, 2022, 01:24
На Волині 214 навчальних закладів – на «дистанційці» через ГРВІ На Волині 214 навчальних закладів – на «дистанційці» через ГРВІ
08 лютий, 2022, 17:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Час наповнити серце мистецтвом: що покажуть на театральній сцені у Луцьку у лютому
Сьогодні, 16:30
 0
Українські війська, аби уникнути оточення, відійшли від Великої Новосілки, - Трегубов
Сьогодні, 16:15
 0
У місті на Волині окремі школи переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 15:46
 0
На Волині автівка потрапила під потяг
Сьогодні, 15:00
 0
У шпиталі від отриманих поранень зупинилося серце Героя Віталія Кіперчука
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8