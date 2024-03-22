У місті на Волині окремі школи переходять на дистанційне навчання





Про це Тетяна Ізотова.



З її слів, з 28 січня до 1 лютого навчальний процес відбуватиметься онлайн у гімназії №1, де є 25% хворих. Тетяна Ізотова зазначила, що у цьому навчальному закладі з 282 школярів наразі хворіє 71 дитина, а також троє педагогічних працівників.



У ліцеї №3 дистанційний формат триває з 24 до 29 січня. В інших закладах загальної середньої освіти, яких у громаді є вісім, за ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІспостерігають.



"В інших ліцеях та гімназія зараз орієнтовно 10-12% хворих серед дітей. Також моніторимо ситуацію по садочках: там є поодинокі випадки захворюваності, але не більш як 12%", — зазначила Тетяна Ізотова.



Начальниця зв’язків з громадськістю Володимирської міської ради додала: якщо кількість хворих сягатиме до 30%, то перейти на дистанційне навчання може як увесь заклад, так і окремі класи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимир-Волинській міській громаді станом на 27 січня у двох школах запровадили дистанційний формат навчання через високу захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип серед школярів і педагогів.Про це Суспільному розповіла начальниця зв’язків з громадськістю міської радиЗ її слів, з 28 січня до 1 лютого навчальний процес відбуватиметься онлайн у гімназії №1, де є 25% хворих. Тетяна Ізотова зазначила, що у цьому навчальному закладі з 282 школярів наразі хворіє 71 дитина, а також троє педагогічних працівників.У ліцеї №3 дистанційний формат триває з 24 до 29 січня. В інших закладах загальної середньої освіти, яких у громаді є вісім, за ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІспостерігають."В інших ліцеях та гімназія зараз орієнтовно 10-12% хворих серед дітей. Також моніторимо ситуацію по садочках: там є поодинокі випадки захворюваності, але не більш як 12%", — зазначила Тетяна Ізотова.Начальниця зв’язків з громадськістю Володимирської міської ради додала: якщо кількість хворих сягатиме до 30%, то перейти на дистанційне навчання може як увесь заклад, так і окремі класи.

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