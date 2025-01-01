У шпиталі від отриманих поранень зупинилося серце Героя Віталія Кіперчука

Віталія Кіперчука.



Про це Віталій Бірук.



"З болем і глибоким сумом повідомляю про загибель солдата Кіперчука Віталія Миколайовича, 26.07.1991 р.н., жителя села Комарове.



Він відстоював свободу всієї країни, стримуючи ворога, на превеликий жаль, у шпиталі від отриманих поранень серце Героя зупинилося.



Приносимо найщиріші співчуття рідним. Розділяємо ваше горе, підтримуємо у надважку хвилину", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У госпіталі зупинилося серце Героя з ВолиніПро це повідомив голова Ратнівської громади"З болем і глибоким сумом повідомляю про загибель солдата Кіперчука Віталія Миколайовича, 26.07.1991 р.н., жителя села Комарове.Він відстоював свободу всієї країни, стримуючи ворога, на превеликий жаль, у шпиталі від отриманих поранень серце Героя зупинилося.Приносимо найщиріші співчуття рідним. Розділяємо ваше горе, підтримуємо у надважку хвилину", - йдеться в повідомленні.

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