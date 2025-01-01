У шпиталі від отриманих поранень зупинилося серце Героя Віталія Кіперчука
Сьогодні, 14:48
У госпіталі зупинилося серце Героя з Волині Віталія Кіперчука.
Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.
"З болем і глибоким сумом повідомляю про загибель солдата Кіперчука Віталія Миколайовича, 26.07.1991 р.н., жителя села Комарове.
Він відстоював свободу всієї країни, стримуючи ворога, на превеликий жаль, у шпиталі від отриманих поранень серце Героя зупинилося.
Приносимо найщиріші співчуття рідним. Розділяємо ваше горе, підтримуємо у надважку хвилину", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.
"З болем і глибоким сумом повідомляю про загибель солдата Кіперчука Віталія Миколайовича, 26.07.1991 р.н., жителя села Комарове.
Він відстоював свободу всієї країни, стримуючи ворога, на превеликий жаль, у шпиталі від отриманих поранень серце Героя зупинилося.
Приносимо найщиріші співчуття рідним. Розділяємо ваше горе, підтримуємо у надважку хвилину", - йдеться в повідомленні.
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