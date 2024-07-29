Наркотиків - майже на мільйон гривень: волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні

Наркотиків - майже на мільйон гривень: волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні
Волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні: троє затриманих, вилучено наркотиків на майже мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Завдяки злагодженій роботі волинських правоохоронців вдалося ліквідувати канал постачання метадону по всій території України. У результаті спецоперації затримано трьох зловмисників, які організували цей незаконний бізнес.

Задокументували протиправну діяльність співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП, працівники УСБУ у Волинській області, сектору боротьби з наркозлочинністю кримінальної поліції Луцького РУП, спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП, відділом кримінального аналізу та іншими профільними й оперативними службами, за процесуального керівництва прокуратури.

Організував незаконну діяльність 21-річний уродженець Черкаської області. Молодий «підприємець» забезпечував функціонування телеграм-каналу та загалом всієї схеми. Для реалізації своєї задумки він залучив ще двох «партнерів» – чоловіків 20 та 26 років.

Як зʼясували правоохоронці, задля уникнення викриття фігуранти створили кількарівневу систему конспірації. Наркотики ховали в одязі – згортки з метадоном пришивали до тканини і так відправляли клієнтам.

Затримати спільників вдалося «на гарячому» – під час організації чергової відправки. При них було виявлено по 40 згортків із метадоном.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні, яке орендували наркоторговці, правоохоронці виявили та вилучили 410 г наркотичного засобу метадон, канабіс, зіп-пакети, пакувальну стрічку, рулони з фольгою, електронні ваги, грошові кошти понад, елементи одягу, до якого були пришиті згортки з фольги, чорнові записи.

Усе це скеровано на необхідні експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Загальна вартість наркотиків на «чорному ринку» оцінюється у близько мільйон гривень. Злочинна група встигла заробити понад пів мільйона гривень до моменту викриття.

За процесуального керівництва прокуратури, усім трьом зловмисникам оголошено про підозру за ст. 307 Кримінального кодексу України, йдеться про збут наркотиків. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Наркотиків - майже на мільйон гривень: волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні

Слідчі дії тривають, і правоохоронці продовжують роботу над викриттям інших можливих ланок цієї схеми.
Наркотиків - майже на мільйон гривень: волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні
Наркотиків - майже на мільйон гривень: волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні
Наркотиків - майже на мільйон гривень: волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні
Наркотиків - майже на мільйон гривень: волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні

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Теги: Волинь, поліція, наркотики
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