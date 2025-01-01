Останній бій прийняв на Харківщині: лучани попрощалися із захисником України Тарасом Горобцем

Жителі міста провели в останню дорогу військовослужбовця, який загинув у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 27 січня, полеглого воїна відспівали у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського (вул. Наливайка, 2а) у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Горобець Тарас Юрійович (14.04.1968 року народження) загинув 18 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тополі Харківської області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко", - йдеться в повідомленні.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.