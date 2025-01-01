Останній бій прийняв на Харківщині: лучани попрощалися із захисником України Тарасом Горобцем
Сьогодні, 13:43
Жителі міста провели в останню дорогу військовослужбовця Тараса Горобця, який загинув у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 27 січня, полеглого воїна відспівали у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського (вул. Наливайка, 2а) у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Горобець Тарас Юрійович (14.04.1968 року народження) загинув 18 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тополі Харківської області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко", - йдеться в повідомленні.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Горобець Тарас Юрійович (14.04.1968 року народження) загинув 18 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тополі Харківської області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко", - йдеться в повідомленні.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Наркотиків - майже на мільйон гривень: волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні
Сьогодні, 14:18
Останній бій прийняв на Харківщині: лучани попрощалися із захисником України Тарасом Горобцем
Сьогодні, 13:43
«Спорт нарощує м'язи і дає психологічний стрижень, бо після полону — в тебе лише шкіра і кості», - військова з Луцька Алла Сенченко
Сьогодні, 13:03
Донька Фаріон оприлюднила відео нібито невдалої спроби вбивства матері за два дні до її смерті
Сьогодні, 12:48