Останній бій прийняв на Харківщині: лучани попрощалися із захисником України Тарасом Горобцем

Останній бій прийняв на Харківщині: лучани попрощалися із захисником України Тарасом Горобцем
Жителі міста провели в останню дорогу військовослужбовця Тараса Горобця, який загинув у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 27 січня, полеглого воїна відспівали у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського (вул. Наливайка, 2а) у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Горобець Тарас Юрійович (14.04.1968 року народження) загинув 18 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тополі Харківської області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко", - йдеться в повідомленні.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Останній бій прийняв на Харківщині: лучани попрощалися із захисником України Тарасом Горобцем

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Останній бій прийняв на Харківщині: лучани попрощалися із захисником України Тарасом Горобцем
Останній бій прийняв на Харківщині: лучани попрощалися із захисником України Тарасом Горобцем

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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