Донька Фаріон оприлюднила відео нібито невдалої спроби вбивства матері за два дні до її смерті

Ірини Фаріон Софія Особа (Семчишин) стверджує, що її матір хотіли вбити ще 17 липня 2024 року — за два дні до її смерті. Вона показала відео з камер відеоспостереження, де ймовірному вбивці начебто не вдається виконати задум.



Відео Семчишин опублікувала на каналі загиблої матері, пише



Вона розповіла, що торік, 17 липня, Ірина Фаріон поверталася додому о 17:13 після запису програми «Ген українців» на львівському телеканалі НТА.



Тоді ж чоловік у рукавицях, якого донька вбитої вважає вбивцею, ходив вулицею під її будинком. За словами Семчишин, мовознавиця встигла зайти у під’їзд раніше, ніж ймовірний нападник устиг до неї підійти.



Донька Фаріон також звернулася до підозрюваного у вбивстві, який наразі перебуває під вартою, висловивши сподівання на те, що той отримає довічне позбавлення волі.



«Наступний <твій> день народження буде там, де ти зараз є, і ще таких буде днів народжень багато до кінця твого життя», — написала вона.



Розслідування вбивства Фаріон



За даними слідства, В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні.



Після зміни підозри Зінченка підозрюють в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.



Поліція заявляла, що хлопець у 2022 році став учасником інтернет-групи, яка пропагує культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.



Раніше російський Telegram-канал Astra поширив відео, нібито зняте російським націонал-соціалістичним угрупованням NS/WP, де повідомлялося, що воно бере на себе відповідальність за вбивство Фаріон.



Правоохоронці вважають, що у Зінченка виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є «абсолютно проукраїнським». Але, мовляв, хлопець «вважає, що не треба розділяти українське суспільство».



Сам Зінченко відкидає причетність до вбивства Фаріон. За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.

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