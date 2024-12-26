«Спорт нарощує м'язи і дає психологічний стрижень, бо після полону — в тебе лише шкіра і кості», - військова з Луцька Алла Сенченко
Сьогодні, 13:03
У Луцьку ветерани понад рік безплатно займаються спортом в одному із місцевих тренажерних залів. В рамках соціальної ініціативи ветерани війни та військовослужбовці мають можливість виступати на Чемпіонаті України із силових видів спорту від своєї області.
Безплатна фізична реабілітація ветеранів та військовослужбовців в спортивному клубі відбувається в рамках національного проєкту "TrenVet", яку зініціювали громадські організації "Федерація стронгмену України" та "Звитяга Нескорених" за підтримки Українського ветеранського фонду, розповів Суспільному директор комунальної установи "ХАБ ВЕТРАН" у Луцьку Тарас Сасовський.
"Стронгмен Василь Вірастюк цю ідею започаткував на всеукраїнському рівні. Дуже добре воно перемикає хлопців, різні негативні думки з голови йдуть, і це своя спільнота, хлопці спілкуються між собою", — каже Тарас Сасовський.
Займаються ветерани безплатно тричі на тиждень, розповідає власник тренажерної зали Василь Петрищак.
У тренажерному залі є стіл для армреслінгу, кардіозона, лижні тренажери, аеробайки. Три тренери тренажерного залу, реабілітологи і масажист, який надає масаж ветеранам, каже Василь Петрищак.
"Ми працюємо у двох напрямках – спортивна та скажемо фізична, це коли після поранення людина прийшла в спортзал, ми з нею позаймалися 2-3 місяці, скільки їй потрібно для реабілітації, і також спортивний напрямок, де ми вже іншу програму надаємо", — говорить власник клубу.
44-річний Андрій Поліщук у війську із першого дня повномасштабної війни. Служив 2,5 роки, демобілізувався вісім місяців тому через поранення. Каже, що травмувався під час того, як сам приїхав на евакуацію трьохсотих. Почався інтенсивний обстріл з боку російських військових, під час якого вибуховою хвилею його знесло.
"Відключило мене, добре, що побратим привів до тями, і вдалося чудом виїхати звідти. Щоб відійти від цих бойових дій, від того стресу саме краще помагає спорт і робота", — каже про свої тренування Андрій Поліщук.
Експолонена Алла Сенченко служила за контрактом у 14-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила, перед повномасштабною війною звільнилася в запас. На початку вторгнення російських військ в Україну мобілізувалася у стрілецький батальйон. Служила у Слов’янську та Лимані, де потрапили в кільце, під час прориву потрапила в полон, в якому пробула 8 місяців і 11 днів. Нині жінка займається кросфітом.
"Спорт, який нарощує тобі м'язи, і дає психологічний стрижень, тому що за час полону — в тебе лише шкіра і кості", — говорить Алла Сенченко.
Щоб взяти участь у програмі, ветерану або військовослужбовцю потрібно завантажити додаток "TrenVet". Надалі зареєструватися, обрати локацію тренувань на мапі, або можливість онлайн-занять і види спорту, які зацікавили.
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Безплатна фізична реабілітація ветеранів та військовослужбовців в спортивному клубі відбувається в рамках національного проєкту "TrenVet", яку зініціювали громадські організації "Федерація стронгмену України" та "Звитяга Нескорених" за підтримки Українського ветеранського фонду, розповів Суспільному директор комунальної установи "ХАБ ВЕТРАН" у Луцьку Тарас Сасовський.
"Стронгмен Василь Вірастюк цю ідею започаткував на всеукраїнському рівні. Дуже добре воно перемикає хлопців, різні негативні думки з голови йдуть, і це своя спільнота, хлопці спілкуються між собою", — каже Тарас Сасовський.
Займаються ветерани безплатно тричі на тиждень, розповідає власник тренажерної зали Василь Петрищак.
У тренажерному залі є стіл для армреслінгу, кардіозона, лижні тренажери, аеробайки. Три тренери тренажерного залу, реабілітологи і масажист, який надає масаж ветеранам, каже Василь Петрищак.
"Ми працюємо у двох напрямках – спортивна та скажемо фізична, це коли після поранення людина прийшла в спортзал, ми з нею позаймалися 2-3 місяці, скільки їй потрібно для реабілітації, і також спортивний напрямок, де ми вже іншу програму надаємо", — говорить власник клубу.
44-річний Андрій Поліщук у війську із першого дня повномасштабної війни. Служив 2,5 роки, демобілізувався вісім місяців тому через поранення. Каже, що травмувався під час того, як сам приїхав на евакуацію трьохсотих. Почався інтенсивний обстріл з боку російських військових, під час якого вибуховою хвилею його знесло.
"Відключило мене, добре, що побратим привів до тями, і вдалося чудом виїхати звідти. Щоб відійти від цих бойових дій, від того стресу саме краще помагає спорт і робота", — каже про свої тренування Андрій Поліщук.
Експолонена Алла Сенченко служила за контрактом у 14-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила, перед повномасштабною війною звільнилася в запас. На початку вторгнення російських військ в Україну мобілізувалася у стрілецький батальйон. Служила у Слов’янську та Лимані, де потрапили в кільце, під час прориву потрапила в полон, в якому пробула 8 місяців і 11 днів. Нині жінка займається кросфітом.
"Спорт, який нарощує тобі м'язи, і дає психологічний стрижень, тому що за час полону — в тебе лише шкіра і кості", — говорить Алла Сенченко.
Щоб взяти участь у програмі, ветерану або військовослужбовцю потрібно завантажити додаток "TrenVet". Надалі зареєструватися, обрати локацію тренувань на мапі, або можливість онлайн-занять і види спорту, які зацікавили.
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