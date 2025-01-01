На Донеччині поліг Герой з Волині Олександр Коваль
Сьогодні, 12:09
22 січня 2025 року у Донецькій області під час виконання бойового завдання пов'язаного із захистом Батьківщини загинув солдат, житель села Городок - Коваль Олександр Миколайович, 1984 року народження.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Олександр був призваний на військову службу в грудні 2023 року. Стрілець-снайпер механізованого батальйону виконував бойові завдання у Донецькій області.
"Висловлюємо щирі співчуття мамі Ніні Григорівні, сестрам Олександра та всій родині. Жодні слова не зменшать душевного болю від втрати найріднішої людини. Нехай Господь дасть Вам сил і витримки пережити це страшне горе, а світла пам'ять про подвиг Олександра назавжди залишиться у наших серцях як приклад незламного духу.
Вічна пам'ять Захиснику України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час зустрічі воїна буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Олександр був призваний на військову службу в грудні 2023 року. Стрілець-снайпер механізованого батальйону виконував бойові завдання у Донецькій області.
"Висловлюємо щирі співчуття мамі Ніні Григорівні, сестрам Олександра та всій родині. Жодні слова не зменшать душевного болю від втрати найріднішої людини. Нехай Господь дасть Вам сил і витримки пережити це страшне горе, а світла пам'ять про подвиг Олександра назавжди залишиться у наших серцях як приклад незламного духу.
Вічна пам'ять Захиснику України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час зустрічі воїна буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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