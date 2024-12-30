На Волині зник безвісти 57-річний чоловік

Поліцейські встановлюють місцезнаходження 57-річного жителя Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого, 31 жовтня 1967 року народження, проживає у с. Башлики, Луцького району. Чоловік 20 січня 2025 року поїхав у Ківерці та до цього часу не повернувся. Де перебуває – невідомо.зріст близько 178 см, коренастої тілобудови; волосся сиве.у чорну куртку, чорні штани, в’язану чорну шапку та коричневе взуття."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (+380) 50 978 6838 або 102", - наголошують у поліції.