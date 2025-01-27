«Вибори» в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
Сьогодні, 10:03
Білоруське державне агентство БЕЛТА в ніч проти 27 січня повідомило, що Олександр Лукашенко на фіктивних "виборах", за попередніми даними білоруської ЦВК, набирає 86,82% голосів.
Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на голову білоруської ЦВК Ігоря Карпенка, пише Українська правда.
"За Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі проголосували 86,82% виборців", - повідомив голова ЦВК Ігор Карпенко.
Також БЕЛТА повідомило попередню інформацію ЦВК про кількість голосів виборців, поданих за інших кандидатів на пост президента Білорусі та у графі "проти всіх":
- Гайдукевич Олег Сергійович – 2,02%;
- Канопацька Анна Анатоліївна – 1,86%;
- Сиранков Сергій Олександрович – 3,21%;
- Хижняк Олександр Миколайович – 1,74%;
- проти всіх – 3,60%.
БЕЛТА в неділю ввечері поширило дані екзитполу, який очікувано віддає Олександру Лукашенку перемогу на фіктивних "виборах" із понад 87% голосів.
Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.
Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.
А лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла у день "виборів", що бачить кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для зміни влади у Білорусі.
Також у неділю поширювали відео, як пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував його господар.
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Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на голову білоруської ЦВК Ігоря Карпенка, пише Українська правда.
"За Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі проголосували 86,82% виборців", - повідомив голова ЦВК Ігор Карпенко.
Також БЕЛТА повідомило попередню інформацію ЦВК про кількість голосів виборців, поданих за інших кандидатів на пост президента Білорусі та у графі "проти всіх":
- Гайдукевич Олег Сергійович – 2,02%;
- Канопацька Анна Анатоліївна – 1,86%;
- Сиранков Сергій Олександрович – 3,21%;
- Хижняк Олександр Миколайович – 1,74%;
- проти всіх – 3,60%.
БЕЛТА в неділю ввечері поширило дані екзитполу, який очікувано віддає Олександру Лукашенку перемогу на фіктивних "виборах" із понад 87% голосів.
Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.
Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.
А лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла у день "виборів", що бачить кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для зміни влади у Білорусі.
Також у неділю поширювали відео, як пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував його господар.
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Коментарі 2
а коли в нас скинуть необраного клоунячого зе-нелігетимаДиктатора який безсоромно трикратно обкрадає мізерні пенсії в вимираючих пенсіонерів які немають грошей на лікування?
а коли в нас скинуть необраного клоунячого зе-нелігетимаДиктатора який безсоромно трикратно обкрадає мізерні пенсії в вимираючих пенсіонерів які немають грошей на лікування?
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