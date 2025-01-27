«Вибори» в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка

Олександр Лукашенко на фіктивних "виборах", за попередніми даними білоруської ЦВК, набирає 86,82% голосів.



Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на голову білоруської ЦВК Ігоря Карпенка, пише



"За Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі проголосували 86,82% виборців", - повідомив голова ЦВК Ігор Карпенко.



Також БЕЛТА повідомило попередню інформацію ЦВК про кількість голосів виборців, поданих за інших кандидатів на пост президента Білорусі та у графі "проти всіх":



- Гайдукевич Олег Сергійович – 2,02%;



- Канопацька Анна Анатоліївна – 1,86%;



- Сиранков Сергій Олександрович – 3,21%;



- Хижняк Олександр Миколайович – 1,74%;



- проти всіх – 3,60%.



БЕЛТА в неділю ввечері поширило дані екзитполу, який очікувано віддає Олександру Лукашенку перемогу на фіктивних "виборах" із понад 87% голосів.



Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.



Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.



А лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла у день "виборів", що бачить кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для зміни влади у Білорусі.



Також у неділю поширювали відео, як пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував його господар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруське державне агентство БЕЛТА в ніч проти 27 січня повідомило, щона фіктивних "виборах", за попередніми даними білоруської ЦВК, набирає 86,82% голосів.Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на голову білоруської ЦВК, пише Українська правда "За Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі проголосували 86,82% виборців", - повідомив голова ЦВК Ігор Карпенко.Також БЕЛТА повідомило попередню інформацію ЦВК про кількість голосів виборців, поданих за інших кандидатів на пост президента Білорусі та у графі "проти всіх":- Гайдукевич Олег Сергійович – 2,02%;- Канопацька Анна Анатоліївна – 1,86%;- Сиранков Сергій Олександрович – 3,21%;- Хижняк Олександр Миколайович – 1,74%;- проти всіх – 3,60%.БЕЛТА в неділю ввечері поширило дані екзитполу, який очікувано віддає Олександру Лукашенку перемогу на фіктивних "виборах" із понад 87% голосів.Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпекита єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.А лідерка білоруської опозиціїрозповіла у день "виборів", що бачить кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для зміни влади у Білорусі.Також у неділю поширювали відео, як пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував його господар.

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