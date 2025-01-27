«Вибори» в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка

«Вибори» в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
Білоруське державне агентство БЕЛТА в ніч проти 27 січня повідомило, що Олександр Лукашенко на фіктивних "виборах", за попередніми даними білоруської ЦВК, набирає 86,82% голосів.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на голову білоруської ЦВК Ігоря Карпенка, пише Українська правда.

"За Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі проголосували 86,82% виборців", - повідомив голова ЦВК Ігор Карпенко.

Також БЕЛТА повідомило попередню інформацію ЦВК про кількість голосів виборців, поданих за інших кандидатів на пост президента Білорусі та у графі "проти всіх":

- Гайдукевич Олег Сергійович – 2,02%;

- Канопацька Анна Анатоліївна – 1,86%;

- Сиранков Сергій Олександрович – 3,21%;

- Хижняк Олександр Миколайович – 1,74%;

- проти всіх – 3,60%.

БЕЛТА в неділю ввечері поширило дані екзитполу, який очікувано віддає Олександру Лукашенку перемогу на фіктивних "виборах" із понад 87% голосів.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.

Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.

А лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла у день "виборів", що бачить кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для зміни влади у Білорусі.

Також у неділю поширювали відео, як пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував його господар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вибори, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
а коли в нас скинуть необраного клоунячого зе-нелігетимаДиктатора який безсоромно трикратно обкрадає мізерні пенсії в вимираючих пенсіонерів які немають грошей на лікування?
Відповісти
а коли в нас скинуть необраного клоунячого зе-нелігетимаДиктатора який безсоромно трикратно обкрадає мізерні пенсії в вимираючих пенсіонерів які немають грошей на лікування?
Відповісти
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Вибори» в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
Сьогодні, 10:03
Як на Волині регулюють чисельність диких тварин, аби запобігти сказу
Сьогодні, 09:44
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура
Сьогодні, 09:06
На Волині відбулася 20-кілометрова хода в пам'ять про загиблого воїна Олександра Вдовича
Сьогодні, 08:20
Кадрові перестановки в ЗСУ: Зеленський дав нову посаду командувачу Сухопутних військ
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
«Відверта наруга над демократією»: ЄС не визнає вибори у Білорусі «Відверта наруга над демократією»: ЄС не визнає вибори у Білорусі
26 січень, 14:28
Білоруси «обирають» Лукашенка на сьомий термін Білоруси «обирають» Лукашенка на сьомий термін
26 січень, 11:02
Європарламент не визнає майбутні вибори в Білорусі, підтримуючи санкції проти Лукашенка Європарламент не визнає майбутні вибори в Білорусі, підтримуючи санкції проти Лукашенка
22 січень, 16:15
Якщо виходитимуть на протести: слідчий комітет РБ погрожує білорусам за кордоном кримінальним переслідуванням Якщо виходитимуть на протести: слідчий комітет РБ погрожує білорусам за кордоном кримінальним переслідуванням
13 січень, 15:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Вибори» в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
Сьогодні, 10:03
 0
Як на Волині регулюють чисельність диких тварин, аби запобігти сказу
Сьогодні, 09:44
 0
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура
Сьогодні, 09:06
 0
На Волині відбулася 20-кілометрова хода в пам'ять про загиблого воїна Олександра Вдовича
Сьогодні, 08:20
 0
Кадрові перестановки в ЗСУ: Зеленський дав нову посаду командувачу Сухопутних військ
Сьогодні, 07:15
 0
Медіа
відео
1/8