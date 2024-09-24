Як на Волині регулюють чисельність диких тварин, аби запобігти сказу





Про це у коментарі Сергій Куртяк. З його слів, з початку введення воєнного стану на території Волинської області не відбувається полювання на диких тварин.



"Чисельність диких тварин регулюють відстрілом"



Основним джерелом сказу в дикій природі є червона лисиця, яка може перебувати хворою до 3-4 місяців і переносити це захворювання. Як розповів посадовець, до повномасштабної війни в області за рік виявляли від 20 до 25 хворих тварин на сказ.



"У 2023 році на Волині було зафіксовано 49 випадків захворювання на сказ, з яких 14 випадків — серед лисиць. Далі йдуть коти, собаки й велика рогата худоба", — розповідає перший заступник начальника Держпродспоживслужби в області.

За словами Сергія Куртяка, наразі в області лише проводиться відстріл під час епізоотичного обстеження мисливських угідь.



"Користувачі угідь вживають заходів щодо зменшення чисельності шляхом регулювання, і в тому числі й відстрілу диких м'ясоїдних тварин. Тоді й відбираються на дослідження окремі зразки тварин, аби запобігти поширенню захворювань у дикій фауні", — говорить Сергій Куртяк.



Торік на дослідження потрібно було направити 600 голів диких м'ясоїдних лисиць. Від Волині вдалося відправити лише 377 зразків.



У 2024 році в області провели весняну й осінню компанії з пероральної вакцинації диких тварин. Такі плани у Держпродспоживслужби й на цей рік, говорить Сергій Куртяк. Зокрема, розкласти 751 000 доз приманок на території 15000 квадратних кілометрів.



Чому Рада оборони не дає дозвіл на полювання на території Волинської області



Як розповіла у коментарі Суспільному керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики обласної військової адміністрації Карина Мариневич, полювання в області — заборонено. Таке рішення прийняли спільно з військовим командуванням.



"Рада оборони області на засіданні від 20.11.2024 року одноголосно підтримала позицію командира оперативно-тактичного угруповання "Волинь" (ОТУ) та заборонила на час дії воєнного стану проведення полювання. Це рішення введено в дію розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 21.11.2024 №462", — говорить Карина Мариневич.



Також рішенням Ради оборони визначено, що у разі необхідності може проводитися санітарний відстріл тварин, аби запобігти спалахам епізоотичних хвороб тварин.



Станом на січень 2025 року Рада оборони області не планує змінювати рішення від 20.11.2024 року, тобто військове командування ОТУ "Волинь" не дає дозвіл на відновлення полювання, додала очільниця управління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2025 році, як і в попередні роки, Рада оборони області Волині з військовим командуванням не дає дозволу на проведення полювання. На цьому наполягає Держпродспоживслужба, щоб зменшити чисельність випадків сказу серед тварин.Про це у коментарі Суспільному розповів перший заступник начальника Держпродспоживслужби в області. З його слів, з початку введення воєнного стану на території Волинської області не відбувається полювання на диких тварин.Основним джерелом сказу в дикій природі є червона лисиця, яка може перебувати хворою до 3-4 місяців і переносити це захворювання. Як розповів посадовець, до повномасштабної війни в області за рік виявляли від 20 до 25 хворих тварин на сказ."У 2023 році на Волині було зафіксовано 49 випадків захворювання на сказ, з яких 14 випадків — серед лисиць. Далі йдуть коти, собаки й велика рогата худоба", — розповідає перший заступник начальника Держпродспоживслужби в області.За словами Сергія Куртяка, наразі в області лише проводиться відстріл під час епізоотичного обстеження мисливських угідь."Користувачі угідь вживають заходів щодо зменшення чисельності шляхом регулювання, і в тому числі й відстрілу диких м'ясоїдних тварин. Тоді й відбираються на дослідження окремі зразки тварин, аби запобігти поширенню захворювань у дикій фауні", — говорить Сергій Куртяк.Торік на дослідження потрібно було направити 600 голів диких м'ясоїдних лисиць. Від Волині вдалося відправити лише 377 зразків.У 2024 році в області провели весняну й осінню компанії з пероральної вакцинації диких тварин. Такі плани у Держпродспоживслужби й на цей рік, говорить Сергій Куртяк. Зокрема, розкласти 751 000 доз приманок на території 15000 квадратних кілометрів.Як розповіла у коментарі Суспільному керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики обласної військової адміністрації, полювання в області — заборонено. Таке рішення прийняли спільно з військовим командуванням."Рада оборони області на засіданні від 20.11.2024 року одноголосно підтримала позицію командира оперативно-тактичного угруповання "Волинь" (ОТУ) та заборонила на час дії воєнного стану проведення полювання. Це рішення введено в дію розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 21.11.2024 №462", — говорить Карина Мариневич.Також рішенням Ради оборони визначено, що у разі необхідності може проводитися санітарний відстріл тварин, аби запобігти спалахам епізоотичних хвороб тварин.Станом на січень 2025 року Рада оборони області не планує змінювати рішення від 20.11.2024 року, тобто військове командування ОТУ "Волинь" не дає дозвіл на відновлення полювання, додала очільниця управління.

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