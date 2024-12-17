На Волині відбулася 20-кілометрова хода в пам'ять про загиблого воїна Олександра Вдовича

Олександра Вдовича, який поліг у боях на Луганщині торік 23 січня.



До патріотичного заходу долучилися понад 20 учасників, розповів Анатолій Котлюк.



Пам’ятна хода відбувалася двома маршрутами: частина людей вирушила від Театрального Майдану у Луцьку, ще частина — із села Дерно. Завершили шлях учасники ходи на кладовищі у селі Гаразджа, де похований Олександр Вдович.



"Саша був нашим другом по команді туристичних змагань "Доброволець", ми з ним дуже багато ходили по волинських лісах і болотах. І вирішили пройти такий символічний маршрут — 20 км", — зазначив Анатолій Котлюк.



Як розповіла дружина загиблого військовослужбовця Анна Циплюк, Олександр з початку повномасштабного вторгнення потрапив у 100 бригаду, був командиром відділення.



"Бахмут пройшов і потім їх перекинули після невеличкої ротації на Лиман, і біля Лиману від на, жаль віддав життя за нашу волю і незалежність", — говорить жінка.



Долучилися до пам'ятної ходи друзі та близькі загиблого воїна, побратими, волонтери та небайдужі лучани.



"Не могла не приєднатися, вшанувати пам'ять в першу чергу цього воїна, — каже лучанка Іванна Бабич. — Це не просто хода, не для хайпу, а це значить для мене й для нас усіх набагато більше".

Завершили пам’ятну ходу спільною молитвою біля могили полеглого бійця.



Під час заходу організатори збирали гроші на проєкт "Віднова" від волонтерського руху "Меценати для солдата". Це проєкт, який існує для дружин, матерів і дітей загиблих на війні захисників. Зі слів Анатолія Котлюка, учасникам вдалося зібрати орієнтовно 14 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині 26 січня організували пам`ятну ходу, присвячену річниці загибелі 35-річного військовослужбовця з Луцька, який поліг у боях на Луганщині торік 23 січня.До патріотичного заходу долучилися понад 20 учасників, розповів Суспільному ініціаторПам’ятна хода відбувалася двома маршрутами: частина людей вирушила від Театрального Майдану у Луцьку, ще частина — із села Дерно. Завершили шлях учасники ходи на кладовищі у селі Гаразджа, де похований Олександр Вдович."Саша був нашим другом по команді туристичних змагань "Доброволець", ми з ним дуже багато ходили по волинських лісах і болотах. І вирішили пройти такий символічний маршрут — 20 км", — зазначив Анатолій Котлюк.Як розповіла дружина загиблого військовослужбовця, Олександр з початку повномасштабного вторгнення потрапив у 100 бригаду, був командиром відділення."Бахмут пройшов і потім їх перекинули після невеличкої ротації на Лиман, і біля Лиману від на, жаль віддав життя за нашу волю і незалежність", — говорить жінка.Долучилися до пам'ятної ходи друзі та близькі загиблого воїна, побратими, волонтери та небайдужі лучани."Не могла не приєднатися, вшанувати пам'ять в першу чергу цього воїна, — каже лучанка. — Це не просто хода, не для хайпу, а це значить для мене й для нас усіх набагато більше".Завершили пам’ятну ходу спільною молитвою біля могили полеглого бійця.Під час заходу організатори збирали гроші на проєкт "Віднова" від волонтерського руху "Меценати для солдата". Це проєкт, який існує для дружин, матерів і дітей загиблих на війні захисників. Зі слів Анатолія Котлюка, учасникам вдалося зібрати орієнтовно 14 тисяч гривень.

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