Кадрові перестановки в ЗСУ: Зеленський дав нову посаду командувачу Сухопутних військ
Сьогодні, 07:15
Генерал-майора Михайла Драпатого направили керувати ОСУВ "Хортиця" в Донецькій області. Водночас він збереже посаду командувача Сухопутних військ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у свєму зверненні.
"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині - генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв", - заявив президент.
Водночас Зеленський зазначив, що Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ - найбільш чисельної частини Збройних сил України.
"І це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", - резюмував голова держави.
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Про це заявив президент України Володимир Зеленський у свєму зверненні.
"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині - генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв", - заявив президент.
Водночас Зеленський зазначив, що Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ - найбільш чисельної частини Збройних сил України.
"І це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", - резюмував голова держави.
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