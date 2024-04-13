Кадрові перестановки в ЗСУ: Зеленський дав нову посаду командувачу Сухопутних військ

Михайла Драпатого направили керувати ОСУВ "Хортиця" в Донецькій області. Водночас він збереже посаду командувача Сухопутних військ.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський у свєму зверненні.



"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині - генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв", - заявив президент.



Водночас Зеленський зазначив, що Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ - найбільш чисельної частини Збройних сил України.



"І це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", - резюмував голова держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генерал-майоранаправили керувати ОСУВ "Хортиця" в Донецькій області. Водночас він збереже посаду командувача Сухопутних військ.Про це заявив президент Україниу свєму зверненні."Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині - генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв", - заявив президент.Водночас Зеленський зазначив, що Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ - найбільш чисельної частини Збройних сил України."І це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", - резюмував голова держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію