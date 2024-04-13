Кадрові перестановки в ЗСУ: Зеленський дав нову посаду командувачу Сухопутних військ

Кадрові перестановки в ЗСУ: Зеленський дав нову посаду командувачу Сухопутних військ
Генерал-майора Михайла Драпатого направили керувати ОСУВ "Хортиця" в Донецькій області. Водночас він збереже посаду командувача Сухопутних військ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у свєму зверненні.

"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині - генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв", - заявив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ - найбільш чисельної частини Збройних сил України.

"І це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", - резюмував голова держави.

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Теги: кадрові перестановки, армія
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