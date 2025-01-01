Чи очікувати магнітні бурі 27 січня: подробиці:

У понеділок 27 січня суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Впродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.Про це повідомляє Meteoprog.За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність, імовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.Зазначається, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.